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Фото часа: петербуржцы выстроились в длинную очередь в ТЦ за прививкой от коронавируса

Желающие привиться от коронавируса выстроились в длинную цепочку перед пунктом вакцинации в торговом центре «Европолис» у станции метро «Лесная».

Фото за 15 минут до открытия прививочного пункта прислал «Фонтанке» читатель Артур. По его оценкам, в очереди стоит около 40 человек.

Фото: читатель «Фонтанки» Артур
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Накануне другой петербуржец рассказал «Фонтанке» о томительном ожидании вакцинации в несколько часов в пункте «Лондон Молл».

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Фото: читатель «Фонтанки» Артур
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (62)

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Да это за шмотками очередь, видно же sale :)))
Foxit
Как говорится пока гром не грянет... Это национальная традиция. Так что всё норм.
drBuben
Народ у нас мыслит довольно примитивно. Как Лукашенко. Если чего не видит, значит этого нет. Похоже надо трупы на дворцовой каждую неделю выкладывать, чтобы эти редкие извилины начали двигаться. Такая проблема особенно со старшим поколением.
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