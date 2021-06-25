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В Петербурге перед судом предстала четвёрка, опустошившая карманы посетителей Думской улицы на 2 млн рублей

Четвёртка, которая обвинялась в кражах, грабежах и разбоях, предстала перед судом в Петербурге. Свой преступный потенциал приятели направили на посетителей популярных питейных улиц, опустошив их карманы на 2 млн рублей. О приговоре Булату Абдуллаеву, Рустаму Умарову, Исе Исаеву и Рустаму Идрисову сообщает объединённая пресс-служба судов города 25 июня.

Обвинение полагало, что первый из этого списка, не имея постоянного занятия и дохода, принял решение о создании ОПГ. Эта мысль его посетила в начале сентября 2018 года. Приняв на себя роль руководителя, к реализации разработанного плана он привлёк троих приятелей.

«Абдуллаев избрал местом совершения планируемых преступлений территорию, прилегающую к ночным клубам и барам, расположенным на улицах Думской и Ломоносова», — приводят подробности в пресс-службе.

С момента создания ОПГ и вплоть до марта 2019 года её участники совершили 17 разбойных нападений, пять грабежей и две кражи в отношении посетителей питейных заведений.

В пресс-службе описали одно из преступлений, которое стало первым в длинном списке. Своих жертв обвиняемые залили жидкостью из баллончика, а затем обчистили их карманы, забрав золотые цепочку и кольцо, а также два «Айфона». Общий ущерб, причинённый потерпевшим за время их преступной деятельности, составил 2 млн рублей.

Куйбышевский районный суд переквалифицировал действия подсудимых, как кражи, грабежи и разбои, совершённые по предварительному сговору с применением насилия и оружия, не увидев ОПГ.

Абдуллаеву назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, но оправдали по ряду эпизодов, признав право на реабилитацию. Умарову и Исаеву — 7 и 6,5 лет в ИК общего режима соответственно, а Идрисову — восемь лет, но по совокупности с ещё одним приговором он пробудет в исправительной колонии строгого режима на пять месяцев дольше назначенного срока.

Как ранее писала «Фонтанка», четверо выходцев с Северного Кавказа были задержаны, арестованы и помещены в следственный изолятор «Кресты» в марте 2019 года. Их жертвами становились подвыпившие любители субботнего куража. Забирали в основном деньги и всё, что можно продать. Свободное от криминальных дел время они проводили за занятиями спортом и танцами.

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Комментарии (3)

266081655
Типичные трудовые мигранты.... Вот приехали и трудятся, как умеют...
чцаца9832
Предлагаю переименовал Санкт-Петербург в ПитерАул!!
bluxer
Неправда, кавказцы благородны и красть у пьяных не могут.
Могут забрать трофей только в честном бою.
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