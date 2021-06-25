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Каршеринговый автомобиль закончил аренду в кустах в Петергофе

Каршеринговый автомобиль закончил аренду в кустах в Петергофе

Каршеринговый автомобиль закончил поездку на территории зелёной зоны в Петродворцовом районе Петербурга вечером 25 июня. Очевидцы рассказали о случившемся и опубликовали фотографии в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

По их словам, оригинальное завершение аренды было снято на пересечении Санкт-Петербургского проспекта и Прудовой улицы. «Пробок нет… Как и ума у того, кто изловчился на подобный кульбит», — отметил автор поста.

О том, как машина оказалась на боку и в кустах между двумя деревьями, свидетели происшествия не уточняют. О пострадавших также не сообщается.

Сервис «Яндекс.Пробки» действительно не фиксирует транспортных заторов на этом участке дороги.

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Комментарии (1)

Alex000
Ну перегрелся, прилёг отдохнуть, ну чего вы.
Отлежится и поедет дальше.
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