Каршеринговый автомобиль закончил поездку на территории зелёной зоны в Петродворцовом районе Петербурга вечером 25 июня. Очевидцы рассказали о случившемся и опубликовали фотографии в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

По их словам, оригинальное завершение аренды было снято на пересечении Санкт-Петербургского проспекта и Прудовой улицы. «Пробок нет… Как и ума у того, кто изловчился на подобный кульбит», — отметил автор поста.



О том, как машина оказалась на боку и в кустах между двумя деревьями, свидетели происшествия не уточняют. О пострадавших также не сообщается.

