FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+25°C/Завтра: +23
72.17р86.19р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививкуПодбираем вузОбраз жизниАфиша «Фонтанки»
4
Печать

В немецком Вюрцбурге ножом убиты трое, еще несколько ранены

Злоумышленники с ножом совершили нападение в центре города Вюрцбурга (Бавария), сообщает 25 июня Bild.

По информации издания, три человека погибли, ещё шестеро ранены.

«Мы арестовали подозреваемого. В настоящее время нет доказательств второго преступника. Опасности для населения НЕТ! Пожалуйста, воздержитесь от предположений — подробности будут позже», — написано в официальном аккаунте полиции в Twitter.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

AlBerkut
Мигранты?
Среди них много любителей ножики носить и периодически тыкать оными в окружающих...
Paul3390
Надо срочно ужесточить правила приобретения и ношения любых ножей, вплоть до столовых!! Только служившим в армии и МВД, и только после 5 лет владения вилкой..
266081655
Тема прививок не раскрыта.... Был ли вакцинирован нападавший? Пострадавшие?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний