Злоумышленники с ножом совершили нападение в центре города Вюрцбурга (Бавария), сообщает 25 июня Bild.
Gold bestellt... Gold geliefert...#Würzburg pic.twitter.com/zipROwG2db— LONE! (@LONE81) June 25, 2021
По информации издания, три человека погибли, ещё шестеро ранены.
«Мы арестовали подозреваемого. В настоящее время нет доказательств второго преступника. Опасности для населения НЕТ! Пожалуйста, воздержитесь от предположений — подробности будут позже», — написано в официальном аккаунте полиции в Twitter.