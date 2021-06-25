Ждите вашей очереди. Как прививаются от коронавируса по всему миру

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К 25 июня было вакцинировано более 10,3% населения Земного шара. Это с учетом глухих африканских регионов, где никакой прививки нет и вряд ли когда-то будет. Локомотивом движения выступает Китай, где чиновники отчитались о 223 миллионах полностью привитых и уже более 1,2 млрд введенных доз.

При всей критике кампании в России, у нас доля полностью привитых — 11,3% населения. В полном списке всех государств мира, который ведет проект OurWorld in Data, мы примерно в середине. Хотя из европейских стран обгоняем пока только Болгарию (11,1%), Македонию (10%), Молдавию (9,4%), Белоруссию (3,9%) и братскую Украину (1,1%), которая по этому показателю в Европе сумела обойти пока лишь Косово (1,0%).



Страны подходят к вакцинации очень по-разному, и это не штамп, а реальность. Но, разумеется, сравнивать положение дел в огромной России и нынешнего лидера списка карликового Гибралтара, откуда пришел отчет о более чем 99% полностью вакцинированных, никакого смысла нет. Куда значимее данные из соразмерных США с их поразительными 46,1% (а это, на минутку, 151 млн человек — больше, чем живет во всей России), и, тем более, Китая с 223 миллионами привитыми полным курсом граждан.

Из других стран, что не уступают России по количеству жителей, хуже дела в Индонезии (4,7%), Индии, (3,8%), Бангладеш (2,6%), Пакистане (1,6%) и Нигерии (0,5%). Зато в долго запрягавшей Бразилии привито уже 11,7% из 213 миллионов жителей — больше, чем в России и в людях, и в процентах. Что же до стран Евросоюза, то там даже, в принципе, сопоставимые с нами по населению Германия (83 млн), Франция (69 млн) и Великобританиия (67 млн) оставили Россию очень далеко позади: 34%, 25,7% и 47,9% соответственно.

Испания

Четкий порядок и огромная сеть прививочных пунктов — отличительная черта тех стран, где цифры особенно велики. Как правило, нет там и крупных движений диссидентов, которые своими выступлениями срывают планы по вакцинации.



К примеру, даже в не блещущей особой любовью к гражданскому повиновению Испании на весь пятимиллионный регион Валенсии всего около 20 тысяч человек так или иначе заявляют о своем неприятии вакцины от коронавируса. А более 94% заявили, что будут готовы уколоться, когда до них дойдет очередь.

А вот с этим как раз проблема.

«У нас прививки пока строго по возрастным группам, моя очередь еще не дошла, обещают, что людей до 40 начнут вакцинировать в середине июля. Проходит очень четко все. Есть крупные центры вакцинации — например, в переоборудованном спортзале, людям приходит смс с приглашением. Мне 38 лет, и моя очередь, получается, как раз где-то в конце июля, — рассказывает петербурженка Татьяна, перебравшаяся с семьей в Валенсию. — Тем, кого уже прививают, вакцину выбрать нельзя, каждый раз, когда в регион приезжает партия вакцины, про это сообщают в новостях. Насколько я поняла, AstraZeneca сейчас дают тем, кто старше 60, потому что у них меньше риск развития из-за нее тромбов. Но вообще прививают тем, что есть на данный момент». При всех этих сложностях, в Испании сейчас 33,2% из 47 млн жителей получили обе дозы прививки.



Нидерланды

В Нидерландах очередь до людей среднего возраста тоже только-только дошла.

«Вакцинация началась в январе. Было много недовольства, что затянули с ней. Но потом быстро нагнали, — вспоминает Виктория, еще одна петербурженка, перебравшаяся в голландский Эмнес. — Выбирать конкретную вакцину нельзя. Мне, например, вчера укололи Pfizer — первый укол». Первоначальная задержка во многом связана с заминками у поставщика — AstraZeneca, и правительства нескольких европейских стран сейчас с компанией судятся по этому поводу.

Чтобы записаться на прививку, рассказывает Виктория, сперва надо дождаться, когда подойдет очередь для твоего года. «В январе, например, начали прививать от 80 лет, либо тех, кто работал в медицине. К июню вот добрались до моего 1985 года. Моей знакомой 1994 года рождения приглашение прошло всего через две недели после меня. То есть, начали все очень медленно и неповоротливо, а сейчас темпы просто безумные», — говорит она.

Какой конкретной прививкой тебя будут колоть — решают врачи. Существует довольно сложная система, какому возрасту, какая вакцина положена, а какая — нет. К примеру, старшее поколение получает только Pfizer или Moderna, с 1952 года к ним добавляется AstraZeneca, с 1962 года вместе нее — Janssen, а с 1982 и далее — опять только первые две.



После получения приглашения по смс, в Голландии надо записываться онлайн или по телефону в конкретный пункт. Противопоказания — только если совсем недавно болел коронавирусом или если есть тревожные симптомы, например, высокая температура. Женщин спрашивают, беременна она или нет, хотя, беременных все равно колют.

«Диссидентского движения как такового здесь нет, и вообще нет такого недоверия, как в России, к прививкам. Народ предпочитает прививаться. Официально тех, кто отказывается, никак в правах не поражают. Теоретически, специалистам, которые работают, например, в доме престарелых, но отказываются прививаться, могут чем-то пригрозить, но случаев увольнения не было совершенно точно», — говорит Виктория.

ЧЕХИЯ

В Чехии все чуть попроще, рассказывает еще одна петербурженка Марья, которая сейчас живет там с семьей. «Сейчас уже колют всем взрослым, с июля стартует вакцинация 12+. Всем, кого я знаю, укололи Pfizer. Знаю, что в Чехии есть еще AstraZeneca и Janssen, но где она есть — непонятно»



«Чтобы уколоться — надо регистрироваться на специальном сайте. Для тех, у кого госстраховка, эта возможность доступна уже месяца 2–3, для таких как я, с коммерческой страховкой, — регистрация открылась пару недель назад, — говорит Марья. — Система такая — вводишь свои данные, выбираешь вакцинационный центр, регистрируешься — ждешь смс-подтверждения, что тебе доступна вакцина в этом месте, я ждала около недели. После подтверждения идешь снова на тот же сайт, выбираешь удобную дату, тебе приходит смска с датой второй вакцины (от первой даты автоматически отсчитывается 42 дня). Дальше идешь вакцинироваться».

Чехия исторически славится своим движением диссидентов — не только политических. «Вчера читала новость, как в Праге владелица детского магазина запретила вход в свой магазин вакцинированным. Типа, вакцина оставляет какие-то там частицы, и это может быть опасно беременным», — удивляется Марья. Но на уровне правительства права отказавшихся от прививки — это отдельный пункт обсуждения. Сейчас там решают, как не допустить их дискриминации. Среди подобных идей — сделать для них комфортной и доступной сдачу тестов.



«Например, на данный момент кафе можно посещать привитым, переболевшим или с отрицательным тестом. Но как это работает! Проверка выполнения этих требований — дело полиции. И я ни разу не слышала ничего об этих проверках и не видела полиции в кафе. Но правила такие, если полиция решила тебя проверить в кафе, и ты без антител — то ты либо предъявляешь ПЦР, либо они должны тебе поверить на слово, что ты сегодня сделал так называемый «самотест» (что-то типа теста на беременность, засовываешь палку и рот, смачиваешь слюной и палка показывает в зависимости от результата две или одну полоски), и он отрицательный», — рассказывает Марья.

Индия

Петербурженка Ксения вернулась из Индии год назад, но у нее там осталось много родственников, и о положении дел она знает хорошо. Там государство «открывало» вакцинацию постепенно: сначала, с 1 марта вакцинировались люди старше 60 лет и старше 45 (с осложнениями), с 1 апреля — все люди старше 45, потом старше 30 и с 21 июня — все с 18 лет.

В Индии сейчас одобрены 3 вакцины. Первые две — местного производства, это Covishield (Oxford–AstraZeneca) и Covaxin (местная вакцина, производится Bharat Biotech). C 12 апреля в Индии также одобрен Sputnik V — сейчас его импортируют из России, а также производят на 8 фабриках по лицензии.

«Процесс следующий: записаться можно через портал CoWIN — там нужно зарегистрироваться, получить код на телефон, дальше выбрать доступный слот (время и пункт). Там же будет указано, какую вакцину там введут (то есть если хотите вакцинироваться «Спутником», например, можете искать предметно — где его вводят), — рассказывает Ксения. — Еще месяц назад было сложно найти слот — на этом, кстати, даже начали зарабатывать ИТ-специалисты, которые разработали специальные алгоритмы, позволяющие находить слоты, и начали продавать их за 3 тыс. рупий. Сейчас с открытием вакцинации для всех старше 18 лет слотов не хватает, так как спрос больше, чем производственные возможности страны. Плюс многое зависит от обеспечения каждого штата вакциной. Так, в Мумбаи месяц назад большинству центров вакцинации пришлось закрыться из-за отсутствия вакцин, сейчас ситуация лучше. Распределением вакцин занимается федеральный центр (и в целом с задачей не справляется)».

Что касается отношения к вакцинации, образованное население, работающее, в целом, очень активно прививается — в Индии большие семьи, все живут вместе, и риски заразить друг друга, заразить старших, очень большие, рассказывает Ксения. Кроме того, пандемия нанесла огромный удар по экономике, и люди не могут позволить себе болеть и не работать.

«Негативное отношение к вакцинам — распространенное явление среди малообразованных слоев населения, зачастую жителей отдаленных районов или в племенах, которые зачастую держатся обособленно. Там распространяются слухи, что вакцина — путь к бесплодию и т.д. Ту же информацию распространяют некие религиозные лидеры, но все это больше инструмент влияния на свою общину, — объясняет Ксения. — Конечно, среди образованного населения тоже могут быть критики, но каких-то кампаний и протестов против вакцинации нет — нужно понимать, что в Индии действительно много людей заболело, много погибло, поэтому для индийцев ковид — это не шутка, там действительно относятся к этому серьёзно, носят маски, самоизолируются. Индия провела более полугода в режиме жесткого локдауна, что само по себе стало огромным ударом по индийскому укладу жизни, основой которого является социализация».

США

Петербуржец Александр, недавно перебравшийся в США, начиная свой рассказ, сразу оговаривается: речь идет о конкретном штате — Массачусетс. Во других все очень по-разному, и ситуация может значительно отличаться.

В минувшее воскресенье Александр привился первой дозой Pfizer, хотя выбирать можно было из всех имеющихся.

«Выбираешь тот пункт, где твоя любимая вакцина. У меня был пункт в аптеке сети CVS, которая работает по всей стране. Там внутри просто стульчик за полузанавеской. И очереди, конечно, нет. Можно просто прийти и уколоться, — рассказывает он. — Кстати, документов для прививки в Массачусетсе не надо вообще никаких, и страховки не надо. Они заполняют те данные, которые им даешь, и их же вводят в базу данных штата, если хочешь. И дают сертификат на ту фамилию, имя и дату рождения, которые укажешь. Официально я тут турист. Хотел показать паспорт, но в моем пункте отказались смотреть: не надо».

Простота в записи — можно онлайн зарегистрироваться и через два часа прийти, а можно просто прийти — появилась лишь недавно. Еще в конце мая надо было сперва зарегистрироваться на специальном сайте и ждать своей очереди. В целом мест для вакцинации уже открыто очень много: через каждые 2–5 миль в населенном пункте.

Кстати, у Александра это была уже ревакцинация: «Спутником» он укололся еще в России в феврале. «После него было ощущение жара в течении четырех часов, — вспоминает путешественник. — А теперь, никаких симптомов. Чуть болела голова и чуть ватные ноги на второй день, но это может быть от жары — у нас сейчас тоже +34 градуса».

«Здесь тоже достаточно антипрививочников. Вот, мои друзья и их жены, хотя они фармацевты и работают в аптеках. Но они вроде все переболели, хотя ни разу не делали тестов, разве что ПЦР, но на наличие антител — точно никогда не проверялись», — рассказывает Александр. Для привитых есть привилегии — например, можно ходить в помещениях без маски. А в некоторых местных объявлениях о работе присутствует требование прививки — в первую очередь во всех сферах так или иначе связанных с едой.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

