Юный купчинец отделался условным сроком за смерть приезжего от ножа-бабочки. Суд дождался его совершеннолетия

Василеостровский районный суд огласил приговор в отношении Александра Портненкова, признанного виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Об этом 25 июня сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
«Фонтанка» писала об этом инциденте. Ночью 22 сентября 2018 года 16-летний подросток из Купчино гулял с друзьями на стрелке Васильевского острова. Там у него произошёл конфликт с 39-летним приезжим из Котласа. Последний был госпитализирован в Покровскую больницу с ножевым ранением, где скончался утром.
В суде Портненков пояснил, что был в ту ночь пьян. Катался с друзьями на машине, приехали на стрелку, где слушали музыку и выпивали. К фигуранту подошёл знакомый и сообщил, что какие-то люди что-то нехорошее о нём говорят. Юноша пошёл разбираться.
По пути к обидчикам знакомого к ним подошли четыре человека с одним стулом, кто-то из подошедших схватил Портненкова за грудки и замахнулся на него предметом мебели. Портненков убежал к своим и позвал на помощь товарища. Вместе они снова подошли к компании со стулом, друга Александра ударили, он упал. Купчинец в ответ на это достал нож-бабочку, а дальше всё как в тумане. Сказал, что ничего не помнит.
Суд назначил жителю Петербурга наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 5 лет.