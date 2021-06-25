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Юный купчинец отделался условным сроком за смерть приезжего от ножа-бабочки. Суд дождался его совершеннолетия

Василеостровский районный суд огласил приговор в отношении Александра Портненкова, признанного виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Об этом 25 июня сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

«Фонтанка» писала об этом инциденте. Ночью 22 сентября 2018 года 16-летний подросток из Купчино гулял с друзьями на стрелке Васильевского острова. Там у него произошёл конфликт с 39-летним приезжим из Котласа. Последний был госпитализирован в Покровскую больницу с ножевым ранением, где скончался утром.

В суде Портненков пояснил, что был в ту ночь пьян. Катался с друзьями на машине, приехали на стрелку, где слушали музыку и выпивали. К фигуранту подошёл знакомый и сообщил, что какие-то люди что-то нехорошее о нём говорят. Юноша пошёл разбираться.

По пути к обидчикам знакомого к ним подошли четыре человека с одним стулом, кто-то из подошедших схватил Портненкова за грудки и замахнулся на него предметом мебели. Портненков убежал к своим и позвал на помощь товарища. Вместе они снова подошли к компании со стулом, друга Александра ударили, он упал. Купчинец в ответ на это достал нож-бабочку, а дальше всё как в тумане. Сказал, что ничего не помнит.

Суд назначил жителю Петербурга наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 5 лет.

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Комментарии (5)

AlBerkut
Социально близкий, надо было понять и простить 🤔
Ладно я понимаю с пером ходить, но пускать его в ход.....
266115855
"Да здравствует наш самый гуманный суд в мире", вот поэтому сейчас мокрух и нападений - море, потому что наш суд самый гуманный в мире, к гадалке не ходи - убивец блатной или лимонов много подарил и Кулой прокурорские смотрят, убил под "синькой" и в группе лиц, минимум пятерка должна корячиться, но наш суд самый гуманный в мире, вон Ефремов уже дома досиживает..
RemyMartin
И спокойно ждут следующего жмура от юного купчинца.
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