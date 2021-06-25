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Сети пятого поколения добрались до улицы Рубинштейна и «Севкабель Порта»

На улице Рубинштейна и в «Севкабель Порту» появилась сеть 5G. Об этом сегодня сообщил директор регионального филиала МТС Павел Коротин.

Оператор расширяет зону покрытия пилотной сети. До сих пор лидером по объему трафика и числу абонентов в сети 5G были Дворцовая площадь, среди наиболее популярных локаций также окрестности стадиона «Газпром Арена», Площадь искусств и Итальянская улица. По словам Павла Коротина, в планах компании до конца лета дополнительно покрыть сетью пятого поколения еще несколько популярных мест Петербурга.

Фото: pixabay
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Напомним, что пилотная сеть 5G МТС для горожан была запущена в Северной столице накануне Петербургского международного экономического форума.

Сейчас она развернута в 19 популярных местах Санкт-Петербурга:

  • Экспофорум
  • Дворцовая площадь
  • Газпром Арена, площадь у стадиона
  • Яхтенный мост
  • Технопарк «Ленполиграфмаш»
  • Ботанический сад
  • Московский вокзал
  • ТРЦ «Питерленд»
  • Парк 300-летия Петербурга
  • Ул. Итальянская, Площадь Искусств
  • Ул. Малая Монетная, офис МТС
  • Ул. Рубинштейна
  • Севкабель Порт
  • Кронштадт, сквер у Музея истории Кронштадта
  • Кронштадт, Летний сад
  • Кронштадт, ул. Восстания
  • Кронштадт, ул. Посадская
  • Кронштадт, пр. Ленина
  • Кронштадт, Кронштадтский хлебозавод

5G-интернет предоставляется бесплатно и безлимитно. Таким образом можно протестировать его использование при загрузке тяжелого контента, просмотре фильмов в онлайн-кинотеатрах в UHD-качестве, в онлайн-играх, прямых трансляциях в соцсетях, а использовать свои смартфоны в качестве точки доступа Wi-Fi.

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Фото: pixabay

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