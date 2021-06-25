Сети пятого поколения добрались до улицы Рубинштейна и «Севкабель Порта»

На улице Рубинштейна и в «Севкабель Порту» появилась сеть 5G. Об этом сегодня сообщил директор регионального филиала МТС Павел Коротин.
Оператор расширяет зону покрытия пилотной сети. До сих пор лидером по объему трафика и числу абонентов в сети 5G были Дворцовая площадь, среди наиболее популярных локаций также окрестности стадиона «Газпром Арена», Площадь искусств и Итальянская улица. По словам Павла Коротина, в планах компании до конца лета дополнительно покрыть сетью пятого поколения еще несколько популярных мест Петербурга.
Напомним, что пилотная сеть 5G МТС для горожан была запущена в Северной столице накануне Петербургского международного экономического форума.
Сейчас она развернута в 19 популярных местах Санкт-Петербурга:
- Экспофорум
- Дворцовая площадь
- Газпром Арена, площадь у стадиона
- Яхтенный мост
- Технопарк «Ленполиграфмаш»
- Ботанический сад
- Московский вокзал
- ТРЦ «Питерленд»
- Парк 300-летия Петербурга
- Ул. Итальянская, Площадь Искусств
- Ул. Малая Монетная, офис МТС
- Ул. Рубинштейна
- Севкабель Порт
- Кронштадт, сквер у Музея истории Кронштадта
- Кронштадт, Летний сад
- Кронштадт, ул. Восстания
- Кронштадт, ул. Посадская
- Кронштадт, пр. Ленина
- Кронштадт, Кронштадтский хлебозавод
5G-интернет предоставляется бесплатно и безлимитно. Таким образом можно протестировать его использование при загрузке тяжелого контента, просмотре фильмов в онлайн-кинотеатрах в UHD-качестве, в онлайн-играх, прямых трансляциях в соцсетях, а использовать свои смартфоны в качестве точки доступа Wi-Fi.
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