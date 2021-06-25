Сети пятого поколения добрались до улицы Рубинштейна и «Севкабель Порта»

На улице Рубинштейна и в «Севкабель Порту» появилась сеть 5G. Об этом сегодня сообщил директор регионального филиала МТС Павел Коротин.



Оператор расширяет зону покрытия пилотной сети. До сих пор лидером по объему трафика и числу абонентов в сети 5G были Дворцовая площадь, среди наиболее популярных локаций также окрестности стадиона «Газпром Арена», Площадь искусств и Итальянская улица. По словам Павла Коротина, в планах компании до конца лета дополнительно покрыть сетью пятого поколения еще несколько популярных мест Петербурга.

