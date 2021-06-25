Центр имени Алмазова в Петербурге начал принимать пациентов с коронавирусом

Они срочно были открыты в одном из подразделений центра в соответствии с приказом Минздрава. В клинике на проспекте Пархоменко для пациентов с ковидом подготовлены 250 коек, 20 из них предназначены для жителей Ленинградской области, 230 — для петербуржцев.

Напомним, подразделение НМИЦ им. Алмазова на проспекте Пархоменко уже было перепрофилировано под прием пациентов с коронавирусом в предыдущую волну эпидемии. Позже к нему присоединился НИИ им. Поленова на улице Маяковского.

Плановый прием в этом подразделении центра закрыт, но продолжается на улице Аккуратова и на площадке на Маяковского.