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Центр имени Алмазова в Петербурге начал принимать пациентов с коронавирусом

Вечером 25 июня петербуржцев с коронавирусом начинают госпитализировать в НМИЦ им. Алмазова. Как стало известно «Фонтанке», только что данные о 250 «свободных» ковидных койках переданы в Бюро госпитализации.

Они срочно были открыты в одном из подразделений центра в соответствии с приказом Минздрава. В клинике на проспекте Пархоменко для пациентов с ковидом подготовлены 250 коек, 20 из них предназначены для жителей Ленинградской области, 230 — для петербуржцев.

Напомним, подразделение НМИЦ им. Алмазова на проспекте Пархоменко уже было перепрофилировано под прием пациентов с коронавирусом в предыдущую волну эпидемии. Позже к нему присоединился НИИ им. Поленова на улице Маяковского.

Плановый прием в этом подразделении центра закрыт, но продолжается на улице Аккуратова и на площадке на Маяковского.

© Фонтанка.Ру

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