Разбойник, устроивший с петербурженкой кровавую борьбу за мобильник, получил 8 лет строгого режима

Восемь лет в колонии строгого режима предстоит провести жителю Петербурга после нападения на девушку в лифте. Израненная ножом, она так и не отдала налётчику смартфон.



О приговоре Алексею Фомичеву 25 июня сообщает объединённая пресс-служба судов. Красносельский райсуд признал его виновным в разбое с причинением тяжкого вреда здоровью. По этой части статьи 162 УК предусмотрено от 8 до 15 лет лишения свободы.

Фомичёв, установил суд, в марте 2020 года напал на 29-летнюю жительницу дома на улице Котина, приставил к шее нож и потребовал отдать телефон. Жертва оказалась не из пугливых и ответила отказом. Xiaomi Mi A1 он достал из чужого кармана сам, но уйти с ним не вышло.