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Разбойник, устроивший с петербурженкой кровавую борьбу за мобильник, получил 8 лет строгого режима

Восемь лет в колонии строгого режима предстоит провести жителю Петербурга после нападения на девушку в лифте. Израненная ножом, она так и не отдала налётчику смартфон.

О приговоре Алексею Фомичеву 25 июня сообщает объединённая пресс-служба судов. Красносельский райсуд признал его виновным в разбое с причинением тяжкого вреда здоровью. По этой части статьи 162 УК предусмотрено от 8 до 15 лет лишения свободы.

Фомичёв, установил суд, в марте 2020 года напал на 29-летнюю жительницу дома на улице Котина, приставил к шее нож и потребовал отдать телефон. Жертва оказалась не из пугливых и ответила отказом. Xiaomi Mi A1 он достал из чужого кармана сам, но уйти с ним не вышло.

Девушка, схватившись за лезвие, отвела его от шеи и продолжила борьбу за смартфон даже после того, как получила удар ножом в бок. «С целью пресечения противоправных действий подсудимого нанесла ему удар ногой в паховую область, отчего Фомичев нагнулся, вытащила из заднего кармана джинсовых брюк Фомичева принадлежащий ей мобильный телефон, оттолкнула последнего вглубь кабины лифта и проследовала к себе в квартиру», — рассказывают о поражении налётчика в пресс-службе.

Подозреваемого нашли быстро. К 35 годам он успел неоднократно побывать под следствием по статьям о хищении чужого. В 2016 году та же судья Красносельского суда приговаривала его за кражу велосипедов. В этот раз она назначила Фомичёву 8 лет строгого режима и постановила взыскать 5 тысяч рублей в счёт компенсации морального вреда пострадавшей.

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Комментарии (10)

hal9000
Дорогие мобильники отдают быстрее...так как как правило дорогие покупает или дарит кто то..а эти дешевые и средний сегмент своим горбом зарабатывают...вот и дерутся за них до смерти...этому доходяге с пером надо премиум сегмент отоваривать..))..там на крестовском например ..там сразу отдадут..правда надо потом его разбирать чтоб убрать кое что чтоб неотследили.. ..но эт мелочи..
Денис Юсупов
5 тысяч рублей морального ущерба?!!! Судья вообще больная на голову, что ли?
266054165
Девочка большая молодец! Но даже самый дорогой мобильник не стоит такого риска.
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