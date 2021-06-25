Петербуржцы, отдыхающие в Приозерском районе Ленинградской области, утром 25 июня могли бы потеряться.
«Сегодня берег Ладоги не увидел ранний рассвет. Он застыл в глухом безмолвии, окутанный белоснежным туманом, покрывая всё мягкой пеленой. Звуки из многочисленных букетов превратились в единичные и не очень громкие. Ближе к пяти утра солнышко начало изредка выглядывать сквозь густой туман, освещая песчаные берега любимого озера», — рассказывает фотограф Антон Кубышкин в группе «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте».
Жару в Петербурге и Ленобласти в последнюю пару дней разбавляют дожди, и влажность воздуха повышается.