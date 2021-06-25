О возгорании на Октябрьской сообщили в социальных сетях около часа дня. «Похоже, в "О`КЕЕ"», — предположили очевидцы. Однако в этот раз напрямую гипермаркет беды не затронули. Присмотревшись, возгорание заметили на крыше торгово-развлекательного комплекса, в котором располагается «О`КЕЙ».

Пожар тушили в торгово-развлекательном центре в Колпинском районе Петербурга днём 25 июня. Чёрный дым поднимался над крышей.

В самом ТРЦ «Фонтанку» заверили, что случившееся обошлось без серьёзных последствий и на пятничный график никак не повлияло. «Всё в порядке, просто задымление было. Мы открыты, приходите», — уточнили в центре.



Утром в «О`КЕЕ» на улице Космонавтов разбирались с последствиями ночного происшествия: около 3:30 в магазин ворвался «КИА». Гипермаркет остался без дверей, водитель попал в больницу.