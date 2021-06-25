«Стучать на детей я не буду». Нижегородский экс-директор школы рассказала подробности своего «политического» увольнения

Уволенная в Нижнем Новгороде директор школы Елена Моисеева намерена обратиться в суд. Об этом она заявила местному изданию «НН.ру» 25 июня.
Моисееву уволили без каких-либо объяснений. Одной из причин мог стать отказ выдавать имена школьников, ходивших на митинги оппозиции.
«Я хочу, чтобы люди раскрыли карты, мне интересно, чем не угодила. Они сейчас копают, придумывают истории какие-то, — заявила Моисеева. — В кулуарах говорили, что мы должны сказать, кто ходит на митинги. И я сказала: извините, уши надеру я и сама, а стучать на детей я не буду».
По словам Моисеевой, её увольнению предшествовала плановая проверка. «Проблема только в том, что, раз проверка «плановая», должен быть план. А план вывешивается на сайте администрации города. А его-то и не было. И когда я через две недели пришла за разъяснениями по поводу правомочности проверки, они сказали: «Мы ничего не знаем, давайте вы в КРУ напишете». Я отправила заявление в десять утра, а в два они пришли меня увольнять. Ну, то есть они даже итогов проверки не дождались. Я что сделала? Я что, как у Шевчука, террорист Иван Помидоров, что меня нужно сразу отстранять? Ведь это бред», — сказала она.