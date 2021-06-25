«Стучать на детей я не буду». Нижегородский экс-директор школы рассказала подробности своего «политического» увольнения

«Я хочу, чтобы люди раскрыли карты, мне интересно, чем не угодила. Они сейчас копают, придумывают истории какие-то, — заявила Моисеева. — В кулуарах говорили, что мы должны сказать, кто ходит на митинги. И я сказала: извините, уши надеру я и сама, а стучать на детей я не буду».

По словам Моисеевой, её увольнению предшествовала плановая проверка. «Проблема только в том, что, раз проверка «плановая», должен быть план. А план вывешивается на сайте администрации города. А его-то и не было. И когда я через две недели пришла за разъяснениями по поводу правомочности проверки, они сказали: «Мы ничего не знаем, давайте вы в КРУ напишете». Я отправила заявление в десять утра, а в два они пришли меня увольнять. Ну, то есть они даже итогов проверки не дождались. Я что сделала? Я что, как у Шевчука, террорист Иван Помидоров, что меня нужно сразу отстранять? Ведь это бред», — сказала она.