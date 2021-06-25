Минздрав: 12% госпитализированных с коронавирусом в России находятся в тяжелом состоянии, болеют молодые

Число пациентов с коронавирусом в больницах России находится на уровне сентября 2020 года и февраля 2021-го. Контингент заразившихся заметно помолодел. Об этом 25 июня заявил на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19 глава Минздрава Михаил Мурашко.
«Количество сейчас наблюдающихся пациентов [в России] составляет 570 103, из них 76% получают помощь в амбулаторных условиях, и в стационарных условиях находятся 138 [тыс.] человек, — сказал Мурашко. — Из общего количества госпитализированных 12% находятся в тяжёлом состоянии».
Он отметил, что ковидных коек достаточно (173 тыс.), но потребность в койках возрастает.
«Изменилась картина болеющих: если в первую и вторую волну мы констатировали в основном заболевания у лиц старше 40 лет и старше 60 лет, то сегодня заметно увеличилось количество заболевших в возрасте 26–40 лет. Прирост среди этой категории произошёл больше чем на 26%», — отметил министр.