Минздрав: 12% госпитализированных с коронавирусом в России находятся в тяжелом состоянии, болеют молодые

Число пациентов с коронавирусом в больницах России находится на уровне сентября 2020 года и февраля 2021-го. Контингент заразившихся заметно помолодел. Об этом 25 июня заявил на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19 глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Количество сейчас наблюдающихся пациентов [в России] составляет 570 103, из них 76% получают помощь в амбулаторных условиях, и в стационарных условиях находятся 138 [тыс.] человек, — сказал Мурашко. — Из общего количества госпитализированных 12% находятся в тяжёлом состоянии».