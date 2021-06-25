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Минздрав: 12% госпитализированных с коронавирусом в России находятся в тяжелом состоянии, болеют молодые

Число пациентов с коронавирусом в больницах России находится на уровне сентября 2020 года и февраля 2021-го. Контингент заразившихся заметно помолодел. Об этом 25 июня заявил на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19 глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Количество сейчас наблюдающихся пациентов [в России] составляет 570 103, из них 76% получают помощь в амбулаторных условиях, и в стационарных условиях находятся 138 [тыс.] человек, — сказал Мурашко. — Из общего количества госпитализированных 12% находятся в тяжёлом состоянии».

Он отметил, что ковидных коек достаточно (173 тыс.), но потребность в койках возрастает.

«Изменилась картина болеющих: если в первую и вторую волну мы констатировали в основном заболевания у лиц старше 40 лет и старше 60 лет, то сегодня заметно увеличилось количество заболевших в возрасте 26–40 лет. Прирост среди этой категории произошёл больше чем на 26%», — отметил министр.

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Комментарии (10)

teodor
Сплошное вранье, в прочем как всегда
orlovandrei1986
меня больше интересует как и при каких обстоятельствах люди заболевают? клубы? бары? тусовки? пмэфы? метро? в гостях? никто не хочет людей опрашивать и делать более интересную статистику - от каких мест реально стоит держаться подальше? =)))
Cashmare
а зачем госпитализированы 88%?
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