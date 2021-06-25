Страусу эму по имени Василий Иванович высокая температура не страшна: во-первых, в Австралии бывает и жарче, а во-вторых, сотрудники Ленинградского зоопарка, где он живёт, хорошо о нём заботятся. В его вольере почти целый день включена поливальная установка.
Вообще-то, погодные предпочтения у птицы вполне питерские: он очень любит бегать под дождём, рассказывают в зоопарке. Благодаря «душу» он всегда может насладиться водой.
«Василий появился в нашем зоопарке в 2013 году. Приехал он из Калининградского зоопарка. Его папу звали Ваня, поэтому и величать новоприбывшего стали по имени-отчеству — Василий Иванович, — объясняют сотрудники зоопарка. — Несмотря на грозный вид, наш эму очень общительный — он узнаёт сотрудников, которые с ним работают и всегда подходит «поздороваться». А особенно он радуется, если работники приносят ему любимое лакомство — свежие одуванчики».
Эму — любитель дождя живёт рядом с кенгуру, напротив павильона «Приматы».
Также в заведении рассказали, как облегчают жару другим животным.
Напомним, 25 июня Ленинградский зоопарк работает по сокращённому графику.