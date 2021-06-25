Страусу эму по имени Василий Иванович высокая температура не страшна: во-первых, в Австралии бывает и жарче, а во-вторых, сотрудники Ленинградского зоопарка, где он живёт, хорошо о нём заботятся. В его вольере почти целый день включена поливальная установка.



Вообще-то, погодные предпочтения у птицы вполне питерские: он очень любит бегать под дождём, рассказывают в зоопарке. Благодаря «душу» он всегда может насладиться водой.

