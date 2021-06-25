На «Проспекте Просвещения» до осени будет ремонт. Пассажиров метро Петербурга ждут ограничения по утрам

Вход на станцию петербургского метрополитена «Проспект Просвещения» будут частично закрывать утром по будням в течение двух месяцев. Ограничения связаны с ремонтом эскалатора.



О предстоящем капремонте в пресс-службе метро сообщили 25 июня. В связи с этим режим работы наземного вестибюля изменится с 1 июля, то есть уже со следующей недели, и до 31 августа.



«По рабочим дням с 07:45 до 08:45 часов вход в вестибюль будет ограничен. При необходимости возможна корректировка указанного интервала времени закрытия и ограничения вестибюля на вход с учетом фактического пассажиропотока», — сказано в релизе.

