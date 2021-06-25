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На «Проспекте Просвещения» до осени будет ремонт. Пассажиров метро Петербурга ждут ограничения по утрам

В Петербурге отремонтируют станцию метро «Проспект Просвещения»

Вход на станцию петербургского метрополитена «Проспект Просвещения» будут частично закрывать утром по будням в течение двух месяцев. Ограничения связаны с ремонтом эскалатора.

О предстоящем капремонте в пресс-службе метро сообщили 25 июня. В связи с этим режим работы наземного вестибюля изменится с 1 июля, то есть уже со следующей недели, и до 31 августа.

«По рабочим дням с 07:45 до 08:45 часов вход в вестибюль будет ограничен. При необходимости возможна корректировка указанного интервала времени закрытия и ограничения вестибюля на вход с учетом фактического пассажиропотока», — сказано в релизе.

В метрополитене «Фонтанке» уточнили, что полностью закрывать станцию на вход в этот час не предполагается. Для пассажиров будут закрывать одну или несколько дверей так, чтобы люди не толпились у турникетов.

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