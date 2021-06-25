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В Петербурге девушка-подросток заявила об изнасиловании. Задержан молодой любовник матери

В Петербурге по подозрению в изнасиловании подростка задержан любовник ее матери

Житель Приморского района Петербурга задержан по подозрению в насилии над несовершеннолетней. По версии следствия, молодой человек вдохновился примером Гумберта Гумберта из «Лолиты» Владимира Набокова.

Как сообщает Следственный комитет по Петербургу 25 июня, информация о преступлении против 15-летней поступила на телефонную линию «Ребёнок в опасности» четыре дня назад. Девушка пожаловалась на 25-летнего сожителя матери, который её изнасиловал.

«По данным следствия, обвиняемый в феврале и марте 2021 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире одного из домов по улице Планерной, применяя физическое насилие и удерживая девочку, изнасиловал её, а также совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера и развратные действия», — сообщили в ведомстве.

Мужчина находится в изоляторе временного содержание. Ему предъявлено обвинение по трём статьям Уголовного кодекса. В ближайшее время СК рассчитывает увидеть его за решёткой.

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Комментарии (7)

efela
Охренеть, комментарии. Никто не хочет представить на месте этой девочки свою пятнадцатилетнюю дочь?
Ганс-Дитрих Геншер
Ни доказательств, ничего.
Гражданкa
эксперты разберутся...
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