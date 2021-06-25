В Петербурге девушка-подросток заявила об изнасиловании. Задержан молодой любовник матери

Житель Приморского района Петербурга задержан по подозрению в насилии над несовершеннолетней. По версии следствия, молодой человек вдохновился примером Гумберта Гумберта из «Лолиты» Владимира Набокова.



Как сообщает Следственный комитет по Петербургу 25 июня, информация о преступлении против 15-летней поступила на телефонную линию «Ребёнок в опасности» четыре дня назад. Девушка пожаловалась на 25-летнего сожителя матери, который её изнасиловал.



«По данным следствия, обвиняемый в феврале и марте 2021 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире одного из домов по улице Планерной, применяя физическое насилие и удерживая девочку, изнасиловал её, а также совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера и развратные действия», — сообщили в ведомстве.

