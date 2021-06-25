Нравственные страдания не подлежат доказыванию. Дочери погибшего пешехода отсудили у перевозчика по полмиллиона рублей

Суд в Петербурге взыскал с перевозчика компенсацию за сбитого насмерть пешехода. Хотя под колеса автобуса он угодил, переходя дорогу в неположенном месте.



Как сообщает 25 июня объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, две дочери петербуржца, погибшего в ДТП, подали иск о взыскании моральной компенсации к ООО «ПитерАвто». ДТП произошло 31 октября 2009 года на Таллинском шоссе. Водитель автобуса ЛиАЗ двигался от Волхонского шоссе в сторону Безымянной улицы и около 6:35, подъезжая к дому 156 по Таллинскому, сбил 74-летнего мужчину, переходившего дорогу вне зоны пешеходного перехода. От полученных травм пенсионер скончался на месте.