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Нравственные страдания не подлежат доказыванию. Дочери погибшего пешехода отсудили у перевозчика по полмиллиона рублей

Суд взыскал с перевозчика компенсацию за сбитого пенсионера в Петербурге

Суд в Петербурге взыскал с перевозчика компенсацию за сбитого насмерть пешехода. Хотя под колеса автобуса он угодил, переходя дорогу в неположенном месте.

Как сообщает 25 июня объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, две дочери петербуржца, погибшего в ДТП, подали иск о взыскании моральной компенсации к ООО «ПитерАвто». ДТП произошло 31 октября 2009 года на Таллинском шоссе. Водитель автобуса ЛиАЗ двигался от Волхонского шоссе в сторону Безымянной улицы и около 6:35, подъезжая к дому 156 по Таллинскому, сбил 74-летнего мужчину, переходившего дорогу вне зоны пешеходного перехода. От полученных травм пенсионер скончался на месте.

Обстоятельства происшествия стороны не оспаривали. Водитель автобуса на тот момент работал в ООО «ПитерАвто» и в момент ДТП исполнял свои трудовые обязанности. Ответчик это не отрицал. Дочери погибшего просили взыскать с компании по 1 миллиону рублей компенсации морального вредя в пользу каждой.

Московский районный суд Петербурга посчитал, что «смерть отца не могла не повлечь за собой нравственных страданий его дочерей, что является общеизвестным фактом и не подлежит доказыванию», и удовлетворил требования истиц, но взыскал по 500 тысяч рублей в пользу каждой.

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Комментарии (9)

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Все так же , текст набирает человек не владеющий Русским языком ? Позор и днище ......
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Ну да, судья с мировозрением Шарикова (перевозчик буржуй - не обеднеет), законы, гос Дурой принимаемые позволяют ей выносить такие решения, а дочкам то как свезло - и квартира отошла и еще и заработали. Небось из здания суда выходили с танцами и песнями ай-нанэ-нанэ-нанэ .
Однако остались некомпенсированными страдания водителя и пассажиров автобуса. Резкое тороможение - оно неприятно, опоздание, вызванное прекращением движения автобуса по маршруту. Опять же трактование заповеди не убий не ясно в случае убий переходившего вне зоны перехода. А вдруг волитель без Царства Божьего из за пенсионера остался?
Было бы теперь справедливым, что бы очистившиеся от страданий доченьки теперь возместили ущерб, причиненный покойным.
265035094
поэтому пенсы и ходят по проезжей части, как по собственной квартире.
Собьют - бесплатно в больничке полежит, насмерть -денежный подгон родственникам, а не собьют - в следующий раз снова попытает удачу.
Взрастили нацию идиотов, которые даже дорогу не могут перейти
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