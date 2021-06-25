«Коммерсантъ» предупредил о грядущем дефиците вакцин от коронавируса в России

За прошедшую неделю из-за всплеска заболеваемости Covid-19, вводимых ограничений и требований по обязательной вакцинации спрос на прививки вырос в четыре-пять раз. Эксперты оценивают общую потребность в вакцинах в 140 млн доз в год, но в текущей ситуации мощности разворачиваются не более чем на 100 млн доз. Об этом 25 июня сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, за неделю на прививку через портал госуслуг в целом по стране записалось 200 тысяч человек, в то время как с момента старта массовой вакцинации с января этого года — 1,5 млн.



Ещё неделю назад, отмечает «Коммерсантъ», привиться в ближайшие дни готовы были только 27% россиян, 22% считали все вакцины неэффективными, а 27% — небезопасными. Из готовых вакцинироваться 30% выбрали бы «Спутник V» от НИЦЭМ им. Гамалеи, по 8–9% — «ЭпиВакКорону» от ГНЦ «Вектор» и «КовиВак» от ФЦНИРИП имени Чумакова; остальные затруднились с ответом. Еще 11% россиян были готовы рассмотреть такую возможность в случае появления в доступе «КовиВака».

Самая распространённая вакцина сегодня — «Спутник V». С начала года, согласно подсчётам «Коммерсанта», Центр имени Гамалеи заказал производство 36,5 млн доз вакцины на 43 млрд рублей. По данным реестра лекарственных средств, сейчас выпуском «Спутника V» в России могут заниматься «Биокад» Дмитрия Морозова, «Фармстандарт» и «Генериум» Виктора Харитонина, «Биннофарм» (входит в АФК «Система») и «Р-Фарм».

На начало июня в гражданский оборот выпущено почти 400 серий «Спутника V», следует из реестра Росздравнадзора. В каждую серию может входить 10–30 тысяч доз. При этом большая часть вакцины сейчас представлена первым компонентом, так как для выпуска разных компонентов используются разные штаммы аденовируса, а первый компонент проще в производстве. Кроме того, многие россияне пропускают инъекцию второго компонента. Минздрав не отчитывается о числе россиян, получивших обе дозы вакцины. Один из собеседников «Коммерсанта» сообщил, что примерно треть привитых первым компонентом не получили вторую дозу.



«ЭпиВакКороны» и «КовиВака» в регионах крайне мало. Первый препарат был зарегистрирован в октябре 2020 года. В апреле того же года ГНЦ «Вектор» сообщил, что намерен производить по 5–6 млн доз «ЭпиВакКороны» в месяц совместно с «Биокадом» Дмитрия Морозова. Однако в сентябре 2020 года «Биокад» заявил, что намерен выпускать «Спутник V», пообещав продолжить работу и с вакциной «Вектора». Правда, компания так и не вошла в регистрационное удостоверение «ЭпиВакКороны» и не выпустила ни одной серии вакцины, отмечает «Коммерсантъ». Источники издания сообщили, что планы «Биокада» могли измениться из-за разногласий Морозова с руководством «Вектора».

В декабре «Вектор» нашел нового партнера — «Герофарм» Петра Родионова, сына бывшего топ-менеджера «Газпрома». В «Герофарме» заявили, что с июля планируют выпускать 5 млн доз в месяц и сейчас у компании есть сырье на производство 2,5 млн доз «ЭпиВакКороны». «Вектор», в свою очередь, уже выпустил к июню 2021 года 63 серии препарата.

«КовиВак» ни в какой момент не был широко доступной вакциной, его зарегистрировали только в феврале 2021 года. На 21 июня Центр имени Чумакова выпустил в оборот всего 15 серий препарата. Мощности центра невелики: около 100 тысяч доз разных вакцин в месяц, из которых значительная часть идет на клинические испытания. 23 июня мэрия Москвы признала, что пока данная вакцина закончилась и запись на эту прививку приостановлена. Глава Минпромторга Денис Мантуров на совещании у президента РФ Владимира Путина анонсировал производство 10 млн доз вакцины до конца года. В «Нанолеке» Владимира Христенко, с которым Центр имени Чумакова заключил соответствующее соглашение, обещают развернуть производство «КовиВака» в августе, признавая, что до конца года удастся выпустить лишь 5 млн доз.

