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В Кремле не знают, сколько продлятся коронавирусные ограничения. «Нужно привыкать жить в тех условиях, которые диктует нам жизнь»

В Кремле ответили на вопрос о длительности коронавирусных ограничений

Давать прогнозы о длительности действия в России коронавирусных ограничений бессмысленно. Об этом 25 июня заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Любые прогнозы на этот счет абсолютно рискуют стать крайне неточными. И, конечно, очевидно одно, что эти ограничения, они будут действовать и действовать на период пандемии, на период угрозы коронавируса. Когда эта угроза уйдет из нашей жизни, и уйдет ли она вообще, на этот вопрос вряд ли кто-то может ответить», — подчеркнул Песков (цитата по РИА Новости). Он отвечал на вопрос журналистов о том, можно ли будет отменить ограничения после того, как будет достигнут коллективный иммунитет благодаря вакцинации.

Пресс-секретарь Путина добавил: «Нужно привыкать жить в тех условиях, которые диктует нам жизнь».

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Комментарии (27)

kuk-vasyusha
А постоянное повышение тарифов, штрафов и поборов тоже жизнь диктует?
rastaman
Прививайтесь дальше, придурки.
Ограничения все равно не снимут.
***_555
До конца второго обнулённого срока.
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