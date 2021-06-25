В Кремле не знают, сколько продлятся коронавирусные ограничения. «Нужно привыкать жить в тех условиях, которые диктует нам жизнь»

Давать прогнозы о длительности действия в России коронавирусных ограничений бессмысленно. Об этом 25 июня заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
«Любые прогнозы на этот счет абсолютно рискуют стать крайне неточными. И, конечно, очевидно одно, что эти ограничения, они будут действовать и действовать на период пандемии, на период угрозы коронавируса. Когда эта угроза уйдет из нашей жизни, и уйдет ли она вообще, на этот вопрос вряд ли кто-то может ответить», — подчеркнул Песков (цитата по РИА Новости). Он отвечал на вопрос журналистов о том, можно ли будет отменить ограничения после того, как будет достигнут коллективный иммунитет благодаря вакцинации.
Пресс-секретарь Путина добавил: «Нужно привыкать жить в тех условиях, которые диктует нам жизнь».