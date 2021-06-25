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Позаботьтесь о «тайных пассажирах». В Петербурге не повезло котёнку, забравшемуся под капот машины

Котёнок в Петербурге выпал из-под капота и погиб

Трагичный случай в дворовом проезде в Кировском районе Петербурга попал на видео. Автомобилист, выезжая с парковки, не подумал, что в машине может быть «пассажир-невидимка».

На улице Генерала Симоняка, у дома 8, корпус 2, в моторный отсек автомобиля забрался котёнок. Когда машина ехала по двору, он выпал и сразу угодил под колёса. Через несколько секунд он затих — видимо, умер. Об этом рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

«Пожалуйста, проверяйте колесные арки, под капотом, двигайтесь аккуратно, смотря внимательно на дорогу, невнимательность может лишить кого-то жизни. Животные не понимают, что такое машины, — просит автор поста. — Недавно родились котята около дома, всем подъездом кормим и радуемся им, а тут такой сюрприз из-за невнимательности».

Кошки и котята чаще забираются в машины с наступлением холодов — чтобы погреться, пока двигатель ещё теплый. Но случается такое и летом. Иногда приходится ехать на сервис. Спасти животное от смерти или тяжёлых увечий может простая привычка — постучать по капоту перед тем, как завести машину, и осмотреть колёса. Ещё одно эффективное средство — эфирные масла с запахами цитрусов. Кошки ненавидят эти запахи и будут обходить вашу машину стороной.

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Комментарии (4)

Vahmistroff
Повезло хозяину машины, мог бы попасть на дорогой ремонт двигателя, если бы животное под ремни попало. Похоже, санитарные службы города совсем перестали отлов бродячих животных!
asgard
Если после завода двигателся услышали мяуканье - не думайте что показалось. Выковыривал кота(живого) который греться залез.
hal9000
На колесо под крыло залезают..так то им там особо никуда не залезть..а когда машина трогалась перепрыгнул на рулевую тягу а там грохнулся..во дворах да ..нелишним будет осмотреть колеса..им там почемуто нравится сидеть..
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