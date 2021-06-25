Трагичный случай в дворовом проезде в Кировском районе Петербурга попал на видео. Автомобилист, выезжая с парковки, не подумал, что в машине может быть «пассажир-невидимка».



На улице Генерала Симоняка, у дома 8, корпус 2, в моторный отсек автомобиля забрался котёнок. Когда машина ехала по двору, он выпал и сразу угодил под колёса. Через несколько секунд он затих — видимо, умер. Об этом рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

