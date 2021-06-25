Трагичный случай в дворовом проезде в Кировском районе Петербурга попал на видео. Автомобилист, выезжая с парковки, не подумал, что в машине может быть «пассажир-невидимка».
На улице Генерала Симоняка, у дома 8, корпус 2, в моторный отсек автомобиля забрался котёнок. Когда машина ехала по двору, он выпал и сразу угодил под колёса. Через несколько секунд он затих — видимо, умер. Об этом рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
«Пожалуйста, проверяйте колесные арки, под капотом, двигайтесь аккуратно, смотря внимательно на дорогу, невнимательность может лишить кого-то жизни. Животные не понимают, что такое машины, — просит автор поста. — Недавно родились котята около дома, всем подъездом кормим и радуемся им, а тут такой сюрприз из-за невнимательности».
Кошки и котята чаще забираются в машины с наступлением холодов — чтобы погреться, пока двигатель ещё теплый. Но случается такое и летом. Иногда приходится ехать на сервис. Спасти животное от смерти или тяжёлых увечий может простая привычка — постучать по капоту перед тем, как завести машину, и осмотреть колёса. Ещё одно эффективное средство — эфирные масла с запахами цитрусов. Кошки ненавидят эти запахи и будут обходить вашу машину стороной.