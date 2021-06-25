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Мальчик из Петербурга погиб в Вырице через день после своего 6-летия. Его не уберёг надувной круг

В Гатчинском районе Ленобласти утонул маленький ребёнок

Дошкольник из Выборгского района Петербурга стал ещё одной жертвой купального сезона. Мать отвлеклась, понадеявшись на надувной круг.

Как стало известно «Фонтанке» 25 июня, сообщение об утонувшем ребёнке поступило в гатчинскую полицию накануне в половине седьмого вечера. Погиб мальчик, которому днём ранее исполнилось шесть лет. Четверг он вместе с матерью проводил в Вырице, с ней же купался в реке Оредеж.

Женщина рассказала, что сын плавал в «подкове». В какой-то момент он остался без пристального внимания, выскользнул из круга, ушёл под воду и захлебнулся.

23 июня в районе посёлка Пеники утонула десятилетняя девочка, которую на карьер взяли знакомые матери. В Сланцах погиб подросток, прыгавший в воду с тарзанки.

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Комментарии (4)

Гражданкa
помню в 70-е, на пляже Запорожья вынули из воды мальчика лет пяти, долго реанимировали. Мать рядом ломала руки. Не откачали. В те годы никому не приходило в голову обвинять мать.
265035094
после того как получен маткапитал, а ребенку больше 3 лет, он становится малоинтересным для среднеклассовой россиянки.
Antuan Rokanten
Жаль ребёнка. Удивляет беспечность взрослых. Как можно оставить такого маленького ребенка одного? Теперь женщина будет корить себя всю жизнь.
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