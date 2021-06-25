Мальчик из Петербурга погиб в Вырице через день после своего 6-летия. Его не уберёг надувной круг

Дошкольник из Выборгского района Петербурга стал ещё одной жертвой купального сезона. Мать отвлеклась, понадеявшись на надувной круг.



Как стало известно «Фонтанке» 25 июня, сообщение об утонувшем ребёнке поступило в гатчинскую полицию накануне в половине седьмого вечера. Погиб мальчик, которому днём ранее исполнилось шесть лет. Четверг он вместе с матерью проводил в Вырице, с ней же купался в реке Оредеж.



Женщина рассказала, что сын плавал в «подкове». В какой-то момент он остался без пристального внимания, выскользнул из круга, ушёл под воду и захлебнулся.

