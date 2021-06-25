FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+27°C/Завтра: +23
72.33р86.33р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививкуПодбираем вузОбраз жизниАфиша «Фонтанки»
6
Печать

В ЕС отвергли предложение лидеров Германии и Франции провести саммит с Россией

Лидеры стран Евросоюза не смогли договориться о проведении саммита с участием президента России Владимира Путина, предложенного канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом заявила сама Меркель, передает Reuters 25 июня.

«Это была очень обстоятельная и отнюдь непростая дискуссия», — сказала Меркель журналистам после первого дня переговоров в Брюсселе.

«Мы еще раз определили, на каких условиях мы готовы работать и более тесно взаимодействовать с Россией... Сегодня не было достигнуто согласие о немедленной встрече лидеров», — подчеркнула она.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

RemyMartin
А смысл в этом саммите? Послушать длинные, невнятные речи.
sektor7
Ну и прекрасно.
Разделяй и властвуй.
Противоречия союзников нам интересны
Yuri_SPb
Так и хорошо, можно встретиться с Г и Ф, может еще пару делегаций, всякие эстонцы под ногами
путаться не будут.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний