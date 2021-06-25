В ЕС отвергли предложение лидеров Германии и Франции провести саммит с Россией

Лидеры стран Евросоюза не смогли договориться о проведении саммита с участием президента России Владимира Путина, предложенного канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом заявила сама Меркель, передает Reuters 25 июня.



«Это была очень обстоятельная и отнюдь непростая дискуссия», — сказала Меркель журналистам после первого дня переговоров в Брюсселе.



«Мы еще раз определили, на каких условиях мы готовы работать и более тесно взаимодействовать с Россией... Сегодня не было достигнуто согласие о немедленной встрече лидеров», — подчеркнула она.

