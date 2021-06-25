Умер актёр, сыгравший в «Улицах разбитых фонарей»

Александр Лесков, известный по сериалу «Улицы разбитых фонарей», умер в Петербурге на 74-м году жизни. Об этом 25 июня «Фонтанке» сообщили в Театре комедии имени Н. П. Акимова, где актёр служил с 1978 года. Он пришел туда сразу после окончания Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии.



На сцене Лесков играл как в детских, так и во взрослых спектаклях: был Гудвином в «Волшебнике Изумрудного города», товарищем Велосипедкиным в «Бане» по Маяковскому. Кроме «Улиц разбитых фонарей» Лесков появлялся на экране в «Спецназе-2», «Катерине. Возвращение любви».

