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Умер актёр, сыгравший в «Улицах разбитых фонарей»

Фото: Кадр фильма Улицы разбитых фонарей-3
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Александр Лесков, известный по сериалу «Улицы разбитых фонарей», умер в Петербурге на 74-м году жизни. Об этом 25 июня «Фонтанке» сообщили в Театре комедии имени Н. П. Акимова, где актёр служил с 1978 года. Он пришел туда сразу после окончания Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии.

На сцене Лесков играл как в детских, так и во взрослых спектаклях: был Гудвином в «Волшебнике Изумрудного города», товарищем Велосипедкиным в «Бане» по Маяковскому. Кроме «Улиц разбитых фонарей» Лесков появлялся на экране в «Спецназе-2», «Катерине. Возвращение любви».

Причина смерти актёра не сообщается. Прощание с ним пройдёт 26 июня в 15:30 в городском крематории.

Фото: Кадр фильма Улицы разбитых фонарей-3

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Комментарии (3)

Alkaline
Да что ж за нафиг - каждый месяц кто-нибудь из этих "УРФ" умирает! Вы там предупредите оставшихся, сколько их там осталось?!
Spora
Опубликовать фото усопшего, как всегда не позволяет религия....
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