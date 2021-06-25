FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +23
72.33р86.33р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививкуПодбираем вузОбраз жизниАфиша «Фонтанки»
0
Печать

У восточного ресторана в Петербурге мужчину зарезали в день рождения

Уголовное дело об убийстве возбуждено в Петербурге после того, как в Кировском районе города нашли мужчину с ножевым ранением. Преступник уехал на белой «Ладе».

Как стало известно «Фонтанке» 25 июня, неподвижного молодого человека заметили накануне в половине второго часа ночи на проспекте Маршала Жукова, 32. Признаков жизни он не подавал, одежда на груди была в крови. Приехавшим медикам оставалось констатировать смерть.

Личность погибшего и обстоятельства случившегося установили быстро. Мужчина зарегистрирован в Выборгском районе, сам из одной из южных республик. 24 июня ему исполнилось 25 лет, ночь перед днём рождения он проводил в компании 21-летнего земляка в восточном ресторане «Инжир», расположенном в соседнем доме. По версии следствия, праздник прервался ссорой. Юноша ударил именинника ножом в грудь и уехал с места на белой «Ладе Весте». Подозреваемого в убийстве ищут.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний