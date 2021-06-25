У восточного ресторана в Петербурге мужчину зарезали в день рождения

Уголовное дело об убийстве возбуждено в Петербурге после того, как в Кировском районе города нашли мужчину с ножевым ранением. Преступник уехал на белой «Ладе».



Как стало известно «Фонтанке» 25 июня, неподвижного молодого человека заметили накануне в половине второго часа ночи на проспекте Маршала Жукова, 32. Признаков жизни он не подавал, одежда на груди была в крови. Приехавшим медикам оставалось констатировать смерть.



Личность погибшего и обстоятельства случившегося установили быстро. Мужчина зарегистрирован в Выборгском районе, сам из одной из южных республик. 24 июня ему исполнилось 25 лет, ночь перед днём рождения он проводил в компании 21-летнего земляка в восточном ресторане «Инжир», расположенном в соседнем доме. По версии следствия, праздник прервался ссорой. Юноша ударил именинника ножом в грудь и уехал с места на белой «Ладе Весте». Подозреваемого в убийстве ищут.

