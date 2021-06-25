Тарифы на ЖКУ собираются поднять на 3,3%

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги с 1 июля подорожают для россиян в среднем на 3,3%. Об этом 25 июня пишут «Известия» со ссылкой на ФАС.
Тарифы на ЖКХ повышаются 1 июля каждый год. Рост регулирует государство: для каждого региона есть своя верхняя граница, а среднее увеличение по стране должно примерно соответствовать инфляции (4%), ФАС это контролирует. По прогнозу социально-экономического развития страны, в 2021 году средний размер индексации тарифов ЖКХ не превысит 4%, фактический рост по стране составит 3,3%, отметили в службе.
«В тарифообразовании продолжится реализация принципа «инфляция минус», позволяющего не допускать индексации платежа граждан больше, чем на величину инфляции. Антимонопольная служба будет строго пресекать нарушения при установлении региональных тарифов», — подчеркнули в ФАС.
Ведомство напоминает: пересмотр тарифов нужен для того, чтобы коммунальные предприятия работали стабильно. Средние индексы роста тарифов в регионах, устанавливаемые правительством, — единственный инструмент сдерживания роста тарифов на коммунальные услуги.
В 2020 году коммунальные услуги в среднем по стране подорожали на 3,1%. В рамках контроля за тарифными решениями ФАС за год выдала 96 предписаний, рассмотрела 136 заявлений о досудебных спорах и тарифных разногласиях и 61 дело об административных правонарушениях.