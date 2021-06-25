Тарифы на ЖКУ собираются поднять на 3,3%

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги с 1 июля подорожают для россиян в среднем на 3,3%. Об этом 25 июня пишут «Известия» со ссылкой на ФАС.



Тарифы на ЖКХ повышаются 1 июля каждый год. Рост регулирует государство: для каждого региона есть своя верхняя граница, а среднее увеличение по стране должно примерно соответствовать инфляции (4%), ФАС это контролирует. По прогнозу социально-экономического развития страны, в 2021 году средний размер индексации тарифов ЖКХ не превысит 4%, фактический рост по стране составит 3,3%, отметили в службе.

