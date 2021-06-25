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На Народной «Лада» насмерть сбила пешехода. До «зебры» было рукой подать

В Петербурге в ДТП погиб пешеход

Смертельная авария произошла на ночной дороге в Невском районе Петербурга. Не разминувшийся с автомобилем пешеход скончался в считанных метрах от перехода.

Как стало известно «Фонтанке», в половине первого ночи 25 июня мужчина переходил дорогу в районе дома №65 по Народной улице и попал под колёса «Лады» под управлением 41-летнего водителя. По предварительным данным, пешеход решил не пользоваться расположенным рядом регулируемым переходом.

В результате столкновения мужчина скончался на месте. Его личность устанавливают сотрудники правоохранительных органов. По виду погибшему было около тридцати лет.

«Я проезжал мимо. У белого автомобиля, который сбил человека, морда нехило так пострадала, полагаю, что он реально быстро двигался», — пишет Павел в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Ещё один подписчик группы отметил, что «зебра» в этом месте спасает не всех: «На этом переходе на моей памяти уже четвёртый сбитый насмерть».

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Комментарии (7)

Vax
Эксперт Люфтваффе походу прилип. Судя по характеру повреждений и месту удара - кегля прокатилась на лобовом метров 100. Да и смысл ей был перебегать, если вдоль путей ограждение, которое проще обойти.
sektor7
Ну хоть кому-то в городе от прогноза погоды станет ни жарко 🥵 ни холодно 🥶
Вышибатя
Подозреваю, что водитель к нам прибыл из солнечного Узбекистана.
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