Как стало известно «Фонтанке», в половине первого ночи 25 июня мужчина переходил дорогу в районе дома №65 по Народной улице и попал под колёса «Лады» под управлением 41-летнего водителя. По предварительным данным, пешеход решил не пользоваться расположенным рядом регулируемым переходом.

В результате столкновения мужчина скончался на месте. Его личность устанавливают сотрудники правоохранительных органов. По виду погибшему было около тридцати лет.



«Я проезжал мимо. У белого автомобиля, который сбил человека, морда нехило так пострадала, полагаю, что он реально быстро двигался», — пишет Павел в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Ещё один подписчик группы отметил, что «зебра» в этом месте спасает не всех: «На этом переходе на моей памяти уже четвёртый сбитый насмерть».

