Норы в рукотворном холме обнаружил зоолог из Петербурга Павел Глазков. «Осмотрев Курган, я заметил отверстия в верхней части земляного вала. Сначала не мог поверить! Но при внимательном изучении сомнений не осталось: это лисьих лап дело», — рассказывает зоолог в своём канале «Каждой твари по паре» «ВКонтакте».
Так выглядят норы лисицы обыкновенной. По подсчётам комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Лен6инградской области, в регионе около 6 тысячи лисиц.
«Дождаться хозяйку норы, к сожалению, не было времени», — поясняет Павел Глазков.