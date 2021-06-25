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К Вещему Олегу забрались гости: курган в Старой Ладоге изрыт норами

Дикая природа осваивает ландшафт, созданный человеком. В Старой Ладоге (Ленинградская область) лисы поселились в кургане, который считается могилой Вещего Олега.

Норы в рукотворном холме обнаружил зоолог из Петербурга Павел Глазков. «Осмотрев Курган, я заметил отверстия в верхней части земляного вала. Сначала не мог поверить! Но при внимательном изучении сомнений не осталось: это лисьих лап дело», — рассказывает зоолог в своём канале «Каждой твари по паре» «ВКонтакте».

Так выглядят норы лисицы обыкновенной. По подсчётам комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Лен6инградской области, в регионе около 6 тысячи лисиц.

«Дождаться хозяйку норы, к сожалению, не было времени», — поясняет Павел Глазков.

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