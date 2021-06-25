Пожарные тушили «трёшку» на севере Петербурга. Очевидцы говорят о погибшей

Огонь охватил два десятка «квадратов» жилплощади в Калининском районе Петербурга ночью 25 июня. Свидетели последствий происшествия говорят, что погибла пожилая женщина.

Как сообщает городское управление МЧС, сообщение о пожаре в доме 11 корпус 3 по улице Академика Байкова поступило около полуночи. По предварительной информации, в трёхкомнатной квартире горели коридор и комната на площади 20 квадратных метров. Возгорание ликвидировали в 00:45.

Подробности происшествия привёл читатель «Фонтанки» по имени Александр. По его словам, от отравления угарным газом скончалась пожилая женщина. Об этом ему сообщили медики, работавшие по указанному адресу.