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Пожарные тушили «трёшку» на севере Петербурга. Очевидцы говорят о погибшей

Пожилая женщина погибла в ночном пожаре на Академика Байкова

Огонь охватил два десятка «квадратов» жилплощади в Калининском районе Петербурга ночью 25 июня. Свидетели последствий происшествия говорят, что погибла пожилая женщина.

Как сообщает городское управление МЧС, сообщение о пожаре в доме 11 корпус 3 по улице Академика Байкова поступило около полуночи. По предварительной информации, в трёхкомнатной квартире горели коридор и комната на площади 20 квадратных метров. Возгорание ликвидировали в 00:45.

Подробности происшествия привёл читатель «Фонтанки» по имени Александр. По его словам, от отравления угарным газом скончалась пожилая женщина. Об этом ему сообщили медики, работавшие по указанному адресу.

Фото: Читатель «Фонтанки» Александр
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«Я живу в этом доме, но в другой парадной. Врачи сказали, что погибшей, предположительно, лет 60. Я могу путать, но люди, которые там были — врачи и пожарные — говорили, что это коммунальная квартира. Потом оттуда вышли ещё одна пожилая женщина и, я так понимаю, дочка с ДЦП. По крайней мере, им оказывали помощь. Возможно, они с третьего этажа», — рассказал Александр.

Свидетель происшествия также отметил, что, предположительно, пожар мог быть вызван сбоем в работе газовой плиты.

Фото: Читатель «Фонтанки» Александр
© Фонтанка.Ру

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