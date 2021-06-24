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В Майами рухнул жилой дом, пропали почти 100 человек

Высотное жилое здание обрушилось во Флориде 24 июня. Почти сто человек числятся пропавшими без вести, официально подтверждена гибель только одного.

12-этажный кондоминиум Champlain Towers South обрушился в городе Серфсайд округа Майами-Дейд. В нем 135 квартир, 55 — стали обломками.

Официально известно об одном погибшем, ABC говорит о троих, но со ссылкой на источник. Спасатели вытащили из завалов 35 человек, из них 10 травмированы и один госпитализирован. Судьба 99 арендаторов квартир остается неизвестной. Службы проверяют, кто из них мог быть в здании.

Что послужило причиной обрушения пока неизвестно. В Майами на тот момент была ночь.

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Комментарии (2)

260965961
Кто собственник здания? Неужели Трамп?
Анира
Ужас. Слов нет. Здоровья пострадавшим и светлая память погибшим.
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