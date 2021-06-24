В Майами рухнул жилой дом, пропали почти 100 человек

Высотное жилое здание обрушилось во Флориде 24 июня. Почти сто человек числятся пропавшими без вести, официально подтверждена гибель только одного.

12-этажный кондоминиум Champlain Towers South обрушился в городе Серфсайд округа Майами-Дейд. В нем 135 квартир, 55 — стали обломками.