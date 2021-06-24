В Майами рухнул жилой дом, пропали почти 100 человек

Высотное жилое здание обрушилось во Флориде 24 июня. Почти сто человек числятся пропавшими без вести, официально подтверждена гибель только одного.
12-этажный кондоминиум Champlain Towers South обрушился в городе Серфсайд округа Майами-Дейд. В нем 135 квартир, 55 — стали обломками.
For some perspective on the Miami Beach building collapse, everything to the left of the red line is gone. pic.twitter.com/NaXXYm9jfO— Tony Pascarella (@tonypascarella) June 24, 2021
Официально известно об одном погибшем, ABC говорит о троих, но со ссылкой на источник. Спасатели вытащили из завалов 35 человек, из них 10 травмированы и один госпитализирован. Судьба 99 арендаторов квартир остается неизвестной. Службы проверяют, кто из них мог быть в здании.
Что послужило причиной обрушения пока неизвестно. В Майами на тот момент была ночь.