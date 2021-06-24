«Дети заслужили, а мы потерпим». Беглов рассказал, как пройдут «Алые паруса» в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал жителей города потерпеть ограничения, которые вводятся в городе в связи с проведением праздника выпускников «Алые паруса». Об этом он заявил 24 июня в ходе эфира на телеканале 78.



«Жалко было смотреть на выпускников в прошлом году, когда праздник отменили. Поэтому мы решили, что праздник в этом году будет. Но он будет только для выпускников, ни для туристов, ни для никаких блатных, никаких крыш. Мы ради наших детей закрываем центр города, чтобы они смогли спокойно встретить праздник и загадать желание. Наши дети заслужили праздник, а мы потерпим», — сказал он.