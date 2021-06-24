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Губернатор Петербурга заявил, что сборная России по футболу ещё подготовится и выиграет

Губернатор Петербурга Александр Беглов уверен, что сборная России по футболу ещё сможет выиграть чемпионат Европы по футболу. В эфире телеканала 78 он призвал не ругать футболистов.

«Это наша команда. Это жизнь. Чего ее ругать? Надо поддержать. Я тоже расстроился, но ребята сделали все что могли. Чего их теперь ругать, подготовятся и выиграют» — заявил он 24 июня.

Сборная России 21 июня выбыла из чемпионата Европы по футболу, проиграв датчанам в третьем туре группового этапа Евро-2020 — 1:4. Единственный гол национальной команды на счету Артема Дзюбы, который отличился с пенальти.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (20)

Василий Марущак
Ну он точно привитый, теперь я не сомневаюсь
dragvs
Что за футбол?
efela
Беглов, как губернатор стоит сборной России, как футболистов.
Качество одинаковое.
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