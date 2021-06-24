Водитель BMW нашёл нестандартное место для наблюдения за закатом в Московском районе Петербурга. Поменять планы из-за него пришлось остальным участникам дорожного движения.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» вечером 24 июня, авария с участием немецкого автомобиля произошла на Московском шоссе у въезда в посёлок Ленсоветовский. Судя по опубликованный фотографиям, двумя колесами машина заехала на ограждение, создав помеху для остальных участников дорожного движения.
Согласно сервису «Яндекс.Пробки», в районе ДТП образовался транспортный затор, длина которого составляет порядка трёх километров. Время пребывания в пробке увеличивает ещё одна авария, которая произошла на Московском шоссе, свидетельствуют данные приложения.