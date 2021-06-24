Дыра в асфальте ограничила движение в Московском районе. Там меняют дефектную трубу

Теплоэнергетики нашли дефект на трубе в Московском районе Петербурга 24 июня. На него указала «нора» посреди проезжей части.
Как сообщает «Теплосеть Санкт-Петербурга», трубу придется менять. Дефект нашли во время испытаний сетей на прочность, дыра образовалась у дома 26 по улице Орджоникидзе.
«Ввиду сложной инфраструктуры и в целях обеспечения безопасности восстановительных работ автомобильное движение на данном участке ограничено», — добавили в компании. Автобусный маршрут № 5 временно изменен.
По словам теплоэнергетиков, горячую воду в дома пустили по резервной схеме.