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Дыра в асфальте ограничила движение в Московском районе. Там меняют дефектную трубу

Коммунальная авария ограничила проезд по улице Орджоникидзе

Теплоэнергетики нашли дефект на трубе в Московском районе Петербурга 24 июня. На него указала «нора» посреди проезжей части.

Как сообщает «Теплосеть Санкт-Петербурга», трубу придется менять. Дефект нашли во время испытаний сетей на прочность, дыра образовалась у дома 26 по улице Орджоникидзе.

Фото: «Теплосеть Санкт-Петербурга»
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«Ввиду сложной инфраструктуры и в целях обеспечения безопасности восстановительных работ автомобильное движение на данном участке ограничено», — добавили в компании. Автобусный маршрут № 5 временно изменен.

Фото: «Организатор перевозок»
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По словам теплоэнергетиков, горячую воду в дома пустили по резервной схеме.

Фото: «Теплосеть Санкт-Петербурга»
Фото: «Организатор перевозок»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

263580521
Хм, странно, вроде у нас сегодня никаких испытаний не было.
Но вообще вот это место очень странное. Там чуть левее на одном квадратном метре чуть ли не 6 люков. И это на дороге с очень интенсивным движением. Какой идиот такое планирует?
Батарейкин
Давненько там не было прорывов! Года 3 назад трубы там рвались раз в две недели. Потом поменяли на "специальную вечную трубу", ограничив проезд от Гагарина до Ленсовета. Но и вечная труба оказалась невечной)))
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