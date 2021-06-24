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Психиатр и волонтер «Молодой гвардии» приговорен к трем годам за наркотические таблетки

Петербуржец Евгений Кузьмин признан виновным в хранении крупной партии наркотиков. Преступление раскрылось из-за несдержанности психиатра.

О приговоре Кузьмину 24 июня сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Кузьмин в марте этого года поругался с сожительницей, ссора в коммуналке на улице Льва Толстого взбудоражила соседей. В квартиру приехала полиция, мужчина не стал ждать пока сотрудники найдут запрещенное и сам выдал им вещества.

Почти восемь граммов запрещенного потянули на крупный размер. В суде Кузьмин перечислял: с 2013 года работает врачом-психиатром, планирует заниматься научной деятельностью, является волонтером в «Молодой гвардии», помогает пожилым и больным родителям. Употреблял раз в месяц, но сейчас с наркотиками завязал.

Признания врача суд учел, но свободу они ему не обеспечили. Кузьмин приговорен к трем годам колонии и был арестован в зале суда.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Nerevar
Психиатр-торчок. Офигеть!
265984735
«Молодая гвардия» – это же подпольная организация, действовавшая на Украине во время Второй Мировой войны. Психиатр не наврал про «раз в месяц»?
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