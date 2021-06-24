Психиатр и волонтер «Молодой гвардии» приговорен к трем годам за наркотические таблетки

Петербуржец Евгений Кузьмин признан виновным в хранении крупной партии наркотиков. Преступление раскрылось из-за несдержанности психиатра.

О приговоре Кузьмину 24 июня сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Кузьмин в марте этого года поругался с сожительницей, ссора в коммуналке на улице Льва Толстого взбудоражила соседей. В квартиру приехала полиция, мужчина не стал ждать пока сотрудники найдут запрещенное и сам выдал им вещества.

Почти восемь граммов запрещенного потянули на крупный размер. В суде Кузьмин перечислял: с 2013 года работает врачом-психиатром, планирует заниматься научной деятельностью, является волонтером в «Молодой гвардии», помогает пожилым и больным родителям. Употреблял раз в месяц, но сейчас с наркотиками завязал.