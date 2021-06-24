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Роспотребнадзор предписал общепиту в Крыму использовать одноразовую посуду

В попытке сдержать распространение инфекционных болезней в разгар туристического сезона после затопления многих городов региона Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека выпустила распоряжение, в котором заявила, что рестораны и другие заведения общественного питания должны использовать одноразовую посуду.

«В связи с неблагоприятными метеоявлениями на территории Республики Крым из-за выпадения обильных осадков Роспотребнадзором продолжается круглосуточный контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией... Предприятиям общественного питания предписано перейти на использование исключительно одноразовой посуды», — говорится в сообщении Роспотребнадзора 24 июня.

Помимо прививочной кампании против коронавируса в Крыму начали иммунизацию населения против вирусного гепатита А и дизентерии Зонне.

Циклон обрушился на Крым в четверг, 17 июня, власти ввели режим ЧС. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день — трехмесячная на южном берегу. В общей сложности подтопило 426 придомовых территорий, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с энерго-, газо- и водоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. Число пострадавших выросло до 55.

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Комментарии (6)

nuga
Одноразовая посуда попала под запрет,её не будут производить и ввозить.Ведомство не в курсе?Загрязнять пластиком курорты мракобесие.
Alex000
Да не, ну безотносительно ковида на жаре конечно лучше одноразовая, да.
Хах. Ну ну. Вирус то через посуду передаётся, как мы поняли. Именно в ресторанах. И до сегодняшнего дня все было хорошо на черноморском побережье, не было ковидла.
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