Роспотребнадзор предписал общепиту в Крыму использовать одноразовую посуду

В попытке сдержать распространение инфекционных болезней в разгар туристического сезона после затопления многих городов региона Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека выпустила распоряжение, в котором заявила, что рестораны и другие заведения общественного питания должны использовать одноразовую посуду.

«В связи с неблагоприятными метеоявлениями на территории Республики Крым из-за выпадения обильных осадков Роспотребнадзором продолжается круглосуточный контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией... Предприятиям общественного питания предписано перейти на использование исключительно одноразовой посуды», — говорится в сообщении Роспотребнадзора 24 июня.