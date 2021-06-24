Украина ввела санкции против Миллера, Дерипаски, Костина и Ротенбергов

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) об экономических и других ограничительных санкциях против нескольких российских бизнесменов. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства в четверг, 24 июня.



В списке лиц, в отношении которых вводятся персональные санкции, — 538 человек. Среди них глава правления «Газпрома» Алексей Миллер, основатель компании «Базовый элемент» и бывший руководитель объединённой компании «Русал» и En+ Group Олег Дерипаска, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, председатель правления ВТБ Андрей Костин, а также Игорь, Аркадий и Роман Ротенберги.

