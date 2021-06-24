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Украина ввела санкции против Миллера, Дерипаски, Костина и Ротенбергов

Президент Украины подписал указ о санкциях в отношении 538 российских бизнесменов

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) об экономических и других ограничительных санкциях против нескольких российских бизнесменов. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства в четверг, 24 июня.

В списке лиц, в отношении которых вводятся персональные санкции, — 538 человек. Среди них глава правления «Газпрома» Алексей Миллер, основатель компании «Базовый элемент» и бывший руководитель объединённой компании «Русал» и En+ Group Олег Дерипаска, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, председатель правления ВТБ Андрей Костин, а также Игорь, Аркадий и Роман Ротенберги.

Кроме того, ограничения продлены в отношении руководителей и представителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также против российских авиакомпаний и телеканалов.

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Комментарии (6)

baddancer
Ну всё, не видать Дерипаске Пердищев и Жмеринку!
Yerffej Ennyl
Ну всё, теперь России точно хана.
Dimitry Antonov
Вот как-то странно, у Украины ни газа, ни нефти нет, она последовательно отдаляется от связей с Россией, и даже вводит санкции и ограничения в отношении России. И при таких раскладах она до сих пор не развалилась и не собирается. Может быть, у всех наших СМИ и пропагандистов не очень достоверная информация об обстановке на Украине?
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