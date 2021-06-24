УЕФА отменил правило выездного гола в Лиге чемпионов и других своих турнирах

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил правило выездного гола во всех турнирах под своей эгидой. Как сообщили в пресс-службе организации 24 июня, решение вступит в силу с сезона-2021/22.



С этого момент при ничейном счете по итогам двухматчевого противостояния игра будет переходить в дополнительное время.



До этого в Лиге чемпионов, Лиге Европы, а также в плей-офф квалификации чемпионата Европы в случае одинакового количества голов по итогам двух матчей раунда на вылет дальше проходила команда, которая больше забила на выезде.

