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УЕФА отменил правило выездного гола в Лиге чемпионов и других своих турнирах

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил правило выездного гола во всех турнирах под своей эгидой. Как сообщили в пресс-службе организации 24 июня, решение вступит в силу с сезона-2021/22.

С этого момент при ничейном счете по итогам двухматчевого противостояния игра будет переходить в дополнительное время.

До этого в Лиге чемпионов, Лиге Европы, а также в плей-офф квалификации чемпионата Европы в случае одинакового количества голов по итогам двух матчей раунда на вылет дальше проходила команда, которая больше забила на выезде.

Впервые правило выездного гола ввели в сезоне-1965/66 в Кубке обладателей кубков.

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Комментарии (3)

moon239
Кто дальше проходил на выход.Это про футбол…. Кто пишет такую ахинею? Т.Е. меньше забил и прошёл? Смените редактора…
265843015
делают упор на зрелищность, оно и правильно
Norge
Лучше поздно, чем никогда.
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