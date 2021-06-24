Инспектор-взяточник из Смольного поедет в колонию строгого режима за сбор дани с торговцев мелочевкой у метро

Согласно материалам дела, Истомин, будучи инспектором отдела контроля № 4 управления по контролю за соблюдением законодательства об административных правонарушениях, в декабре 2018 года наткнулся на торговку текстилем у входа на «Ломоносовскую». В отношении женщины неоднократно составлялись протоколы за незаконную реализацию продукции, но ей всё было нипочем. Тогда продавцу поступило предложение — платить каждый месяц 5 тысяч рублей и не иметь проблем с комитетом. В итоге с апреля по декабрь 2019 года Истомин получил от женщины 38 тысяч рублей. Деньги переводились через карту дочери взяткодательницы. Добытое инспектор поделил с соучастниками.

Невский районный суд огласил приговор в отношении инспектора городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Сергей Истомин признан виновным по двум эпизодам получения взятки. Подробности 24 июня сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Кроме того, Истомин с марта по сентябрь 2019 года брал деньги с продавца аксессуаров для мобильных телефонов. В сумме получилось 105 тысяч рублей.



Подсудимый вину полностью признал. С ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года в ИК строгого режима с лишением права занимать должности и заниматься деятельностью на государственной и муниципальной службе сроком на 4 года.



Истомин взят под стражу в зале суда немедленно.

