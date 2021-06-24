FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+24°C/Завтра: +30
72.67р86.71р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививкуПодбираем вузОбраз жизниАфиша «Фонтанки»
4
Печать

Инспектор-взяточник из Смольного поедет в колонию строгого режима за сбор дани с торговцев мелочевкой у метро

Невский районный суд огласил приговор в отношении инспектора городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Сергей Истомин признан виновным по двум эпизодам получения взятки. Подробности 24 июня сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Согласно материалам дела, Истомин, будучи инспектором отдела контроля № 4 управления по контролю за соблюдением законодательства об административных правонарушениях, в декабре 2018 года наткнулся на торговку текстилем у входа на «Ломоносовскую». В отношении женщины неоднократно составлялись протоколы за незаконную реализацию продукции, но ей всё было нипочем. Тогда продавцу поступило предложение — платить каждый месяц 5 тысяч рублей и не иметь проблем с комитетом. В итоге с апреля по декабрь 2019 года Истомин получил от женщины 38 тысяч рублей. Деньги переводились через карту дочери взяткодательницы. Добытое инспектор поделил с соучастниками.

Кроме того, Истомин с марта по сентябрь 2019 года брал деньги с продавца аксессуаров для мобильных телефонов. В сумме получилось 105 тысяч рублей.

Подсудимый вину полностью признал. С ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года в ИК строгого режима с лишением права занимать должности и заниматься деятельностью на государственной и муниципальной службе сроком на 4 года.

Истомин взят под стражу в зале суда немедленно.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

alexadmin
Почти Христос - искупает вину за всех.
FedorGr
За что осудили? Брал -- да. НО ведь раскаялся. Мог бы еще трудиться на благо власти.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний