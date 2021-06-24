Из-за коронавирусного всплеска суды Петербурга меняют режим: процессы отрезают от слушателей в каждом втором

На сегодняшний день из 22 районных судов половина уже опубликовала новые правила. С 24 июня во Фрунзенском, Куйбышевском, Выборгском, а с 25-го и в Зеленогорском останавливают личный приём граждан и рекомендуют подавать иски, жалобы, обращения и прочие документы через интернет-приёмную либо присылать их почтой — электронной или обычной. Ознакомиться с материалами дел можно по предварительной записи, а вот на заседаниях ждут только участников.

Об изменениях в работе некоторых судов 24 июня предупредила объединённая пресс-служба. Всем заинтересованным рекомендовано перед посещением заглянуть на сайт нужного суда и перепроверить действующий регламент: не исключено, что двери не откроют даже здоровым и в масках.

Аналогичным образом на этой неделе уже начали работать в Кировском, Красногвардейском, Ленинском, Невском, Смольнинском и Петроградском судах. При этом в последнем отдельно подчеркнули, что вход закрыт для всех, кто не участвует в процессе, в том числе для журналистов. В Пушкинском свои требования есть и для участников: их пустят не раньше, чем за 15 минут до начала заседания.



В Приморском суде с 16 июня прекращён личный приём на подачу и выдачу документов, других ограничений нет. На сайте горсуда и остальных районных судов информация для посетителей изменений пока не претерпела. Вне зависимости от режима работы в суды не пустят безмасочников, кашляющих, с насморком и температурой выше 37 градусов.



В таком режиме суды города работали с мая прошлого года, в марте 2021-го для слушателей и журналистов открыли двери.

