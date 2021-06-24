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Из-за коронавирусного всплеска суды Петербурга меняют режим: процессы отрезают от слушателей в каждом втором

Суды Петербурга меняют режим работы из-за роста распространения коронавируса

Рост заболеваемости коронавирусом в Петербурге вынудил районные суды изменить режим работы. Часть из них после трёхмесячной передышки возвращается на «коронавирусный карантин».

Об изменениях в работе некоторых судов 24 июня предупредила объединённая пресс-служба. Всем заинтересованным рекомендовано перед посещением заглянуть на сайт нужного суда и перепроверить действующий регламент: не исключено, что двери не откроют даже здоровым и в масках.

На сегодняшний день из 22 районных судов половина уже опубликовала новые правила. С 24 июня во Фрунзенском, Куйбышевском, Выборгском, а с 25-го и в Зеленогорском останавливают личный приём граждан и рекомендуют подавать иски, жалобы, обращения и прочие документы через интернет-приёмную либо присылать их почтой — электронной или обычной. Ознакомиться с материалами дел можно по предварительной записи, а вот на заседаниях ждут только участников.

Аналогичным образом на этой неделе уже начали работать в Кировском, Красногвардейском, Ленинском, Невском, Смольнинском и Петроградском судах. При этом в последнем отдельно подчеркнули, что вход закрыт для всех, кто не участвует в процессе, в том числе для журналистов. В Пушкинском свои требования есть и для участников: их пустят не раньше, чем за 15 минут до начала заседания.

В Приморском суде с 16 июня прекращён личный приём на подачу и выдачу документов, других ограничений нет. На сайте горсуда и остальных районных судов информация для посетителей изменений пока не претерпела. Вне зависимости от режима работы в суды не пустят безмасочников, кашляющих, с насморком и температурой выше 37 градусов.

В таком режиме суды города работали с мая прошлого года, в марте 2021-го для слушателей и журналистов открыли двери.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Киргуду
Какой удобный вирус - можно закрыть целиком или от посторонних глаз любое мероприятие.
Похоже он кончится только вместе со сменой власти.
michailPotapov
Ну все... госслужащие засуетились как по манку-дудочки...Бедные даже жаль их. Наверное стресс потом снимают нехилыми дозами спиртного...
главное нервы.. берегите себя.
260569221
Ну понятное дело… чтобы по быстрее слить дела…
«Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире»
(С)
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