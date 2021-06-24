ЮНИСЕФ: 130 человек в Буркина-Фасо были убиты детьми

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) со ссылкой на местные власти 24 июня привёл ужасающие подробности массового убийства в Буркина-Фасо, когда вооружённые люди расстреляли целую деревню на севере страны.



«По данным властей, вооруженная группировка в основном состояла из детей и подростков в возрасте от 12 до 14 лет», — приводит заявление организации РИА Новости.



Как сообщали местные средства массовой информации, в ходе атаки на деревню в июне были убиты около 170 человек, включая детей. В стране после этого объявили трёхдневный траур. По данным ЮНИСЕФ, погибших — 130.