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ЮНИСЕФ: 130 человек в Буркина-Фасо были убиты детьми

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) со ссылкой на местные власти 24 июня привёл ужасающие подробности массового убийства в Буркина-Фасо, когда вооружённые люди расстреляли целую деревню на севере страны.

«По данным властей, вооруженная группировка в основном состояла из детей и подростков в возрасте от 12 до 14 лет», — приводит заявление организации РИА Новости.

Как сообщали местные средства массовой информации, в ходе атаки на деревню в июне были убиты около 170 человек, включая детей. В стране после этого объявили трёхдневный траур. По данным ЮНИСЕФ, погибших — 130.

В ООН назвали привлечение детей и подростков к вооружённым действиям «серьезным нарушением основных прав».

Регионы на севере Буркина-Фасо, расположенные на границе с Нигером и Мали, больше всего страдают от нападений боевиков «Аль-Каиды» и ИГ (обе террористические группировки запрещены в РФ). Участившиеся с 2015 года случаи вооруженных нападений на мирных жителей вынудили власти страны эвакуировать некоторые деревни, расположенные в этом регионе.

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Комментарии (5)

Abu-Denis
"Интересно.., эта группировка какой идеологии придерживается?"

Той же, что и Юнармия с прочим югендом. Наших школьников тоже учат с автоматами скакать, но пока не выдают боевые патроны и не говорят "фас".
Nafanka
Ну "это ж дИти"- "вырастут-поймут"... "им по малолетству можно"... "ничего страшного", "вспомните себя в их возрасте", "дети - это ангелы"... что-то из бытующих сентенций забылось или все упомянуты, ась?!
Dimitry Antonov
Интересно, под чьим руководством находится эта группировка и какой идеологии придерживается?
Было нечто подобное при Пол Поте в Камбодже, у того тоже дети занимались подобными делами, ибо по малолетству были кровожадны, преданы вождю, мало соображали и обходились очень дёшево.
Пол Пот, при этом, считал себя марксистом, строил коммунизм по своему разумению.
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