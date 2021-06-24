Вице-губернатор Пиотровский рассказал, когда откроется фан-зона на Дворцовой площади и сколько болельщиков туда пустят

О скором открытии зоны публичного просмотра матчей чемпионата Европы по футболу на Дворцовой площади заявил 24 июня вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский. Это произойдёт 2 июля, в день проведения четвертьфинала в Северной столице.



По словам Пиотровского, внутрь новой фан-зоны пустят до трех тысяч человек. При этом для всех посетителей будет действовать обязательный масочный режим.



Напомним, что матч 2 июля станет последним для Петербурга в рамках Евро-2020. В нем сыграют победители пар Франция — Швейцария и Хорватия — Испания.

