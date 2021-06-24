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РЖД показали, как испытывают беспилотную «Ласточку». «Умная» электричка тренируется на манекенах

РЖД проводит пробные заезды автоматизированной «Ласточки»

В московском районе Щербинка на экспериментальном кольце РЖД интенсивно тестируют беспилотный электропоезд. Автоматизированную «Ласточку» испытывают манекенами на путях и другими препятствиями.

Как рассказали 24 июня в РЖД, «видеть» поезду помогает система «умного зрения», включающая видеокамеры, в том числе инфракрасные, и лидары. Искусственный интеллект обнаруживает препятствия на пути, пока поезд автоматически следует по графику.

«Телеграмма РЖД»

«Уже сейчас система в некоторых обстоятельствах срабатывает лучше, чем машинист: у нее выше дальность обнаружения препятствий, особенно в ночное время, быстрее скорость реакции, и она не знает усталости», — заявили в РЖД.

«Ласточку» заставляют подъезжать к разным препятствиям до 80 раз в день при разной погоде и условиях видимости. За заездами следят машинист и эксперты-разработчики.

«Планируется, что в этом году поезд будет сертифицирован в соответствии с третьим уровнем автоматизации (GoA3), включающим автоматическое регулирование скорости (в соответствии с графиком) и обнаружение препятствий на пути. Действия при нештатных ситуациях пока остаются за машинистом», — отметили в компании.

Первую беспилотную «Ласточку» в России протестировали два года назад. Прокатиться рискнули вице-премьер и глава РЖД.

Контракт на производство «Ласточек» с немецким заводом Siemens РЖД заключили в 2009 году. С 2013-го эти поезда собирает завод «Уральские локомотивы» на совместном предприятии Siemens и группы «Синара».

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