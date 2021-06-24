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В Москве загорелся обсерватор для больных коронавирусом

В столице на улице Федосьино, 20, произошло возгорание в комплексном реабилитационно-образовательном центре департамента труда и социальной защиты населения Москвы, переоборудованном под приём больных COVID-19. Пациентов обсерватора эвакуировали. Об этом 24 июня сообщает ТАСС.

«По предварительным данным, короткое замыкание могло привести к возгоранию в административно-хозяйственном здании центра для больных коронавирусом. Но рассматриваются и другие версии», — приводит агентство источника в экстренных службах. Там отметили, что горела мебель в кабинете площадью 15 квадратных метров. Пожар ликвидировали к началу четвёртого часа дня.

Уточняется также, что всего из здания вывели около 80 человек. Как рассказали РБК в в пресс-службе департамента труда и соцзащиты населения Москвы, им уже разрешили вернуться обратно. Пострадавших нет.

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Комментарии (3)

hedgehog_
василий алибабаевич новый керосинка купил
aaignat
уже жгут их там
michailPotapov
Нужно генерить больше новостей с заглавием Коронавирус предлгаю написать как Пациэнты с Диареей новым штаммом заблокировали работу туалетов.
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