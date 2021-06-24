FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+26°C/Завтра: +30
72.67р86.71р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививкуПодбираем вузОбраз жизниАфиша «Фонтанки»
0
Печать

В Кунсткамере сообщили о смерти крупнейшего специалиста по этнографии Северной Америки

Старший научный сотрудник отдела этнографии петербургского Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук скончался в возрасте 62 лет. О смерти Сергея Корсуна 24 июня сообщает Кунсткамера.

Фото: предоставлено пресс-службой Кунсткамеры
ПоделитьсяПоделиться

Как уточняют в музее, Сергей Анатольевич умер накануне после тяжёлой и продолжительной болезни. Корсун много лет работал в Кунсткамере, участвовал в экспедициях на территории Новгородской области, Карелии и полуострова Ямал. Сначала был экскурсоводом, в 1997 году стал сотрудником отдела, изучающего жизнь народов Америки. В области его научных интересов этнография народов Аляски и Калифорнии, история Русской Америки, музееведение. Среди публикаций также описание жизни преподобного Германа — монаха их Валаамской обители, занимавшегося миссионерством на Алеутских островах.

В музее отмечают, что Корсун был крупнейшим специалистом по этнографии Северной Америки, автор фундаментальных работ по истории американистики и американского собрания МАЭ. «Его четыре иллюстрированных каталога коллекций по народам Аляски и Калифорнии вошли в золотой фонд нашей науки. Пятый он не успел завершить», — сказано в сообщении.

Фото: предоставлено пресс-службой Кунсткамеры

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний