Старший научный сотрудник отдела этнографии петербургского Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук скончался в возрасте 62 лет. О смерти Сергея Корсуна 24 июня сообщает Кунсткамера.
Как уточняют в музее, Сергей Анатольевич умер накануне после тяжёлой и продолжительной болезни. Корсун много лет работал в Кунсткамере, участвовал в экспедициях на территории Новгородской области, Карелии и полуострова Ямал. Сначала был экскурсоводом, в 1997 году стал сотрудником отдела, изучающего жизнь народов Америки. В области его научных интересов этнография народов Аляски и Калифорнии, история Русской Америки, музееведение. Среди публикаций также описание жизни преподобного Германа — монаха их Валаамской обители, занимавшегося миссионерством на Алеутских островах.
В музее отмечают, что Корсун был крупнейшим специалистом по этнографии Северной Америки, автор фундаментальных работ по истории американистики и американского собрания МАЭ. «Его четыре иллюстрированных каталога коллекций по народам Аляски и Калифорнии вошли в золотой фонд нашей науки. Пятый он не успел завершить», — сказано в сообщении.