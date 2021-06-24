Серия получила название «Истории о значимых». В ней знаменитые петербуржцы рассказывают о человеке, который сыграл в их судьбе важную роль, помог поверить в себя, поддержал в трудную минуту, сказал какие-то важные слова или просто своим примером направил на нужный путь. Это и есть тот самый «значимый взрослый», который нужен каждому подростку, и особенно — подростку-сироте.

Ко Дню молодежи, который отмечается 27 июня, общественное движение «Петербургские родители» запускает серию социальных роликов о проекте «Право выбора». В рамках этого проекта с 2013 года добровольцы проходят подготовку для индивидуального сопровождения подростков из детских домов.

Ролики будут размещаться в группах в соцсетях РОД «Петербургские родители», проекта «Право выбора», на тематических порталах по добровольчеству.



Цель роликов — привлечь молодых петербуржцев к участию в проекте «Право выбора», суть которого — индивидуальная помощь сиротам старше 14 лет, в силу возраста имеющих мало шансов обрести семью. «Таким детям особенно нужен человек, которому можно доверять, с которым не страшно быть собой, который не станет наставлять и поучать, а просто будет рядом», — говорят организаторы проекта.



Стать «значимым взрослым» для подростка из детского дома может любой желающий от 18 до 32 лет, имеющий время и душевные силы для построения долгосрочных дружеских отношений с ребёнком.



Добровольцы проходят трёхмесячную подготовку под руководством психологов и опытных волонтёров, уже ставших «значимыми». Это групповые занятия, на которых участники проекта узнают о подростковой психологии, особенностях ребят с сиротским опытом, этапах формирования привязанности, личных границах и многом другом. А заодно — учатся лучше понимать самих себя, прорабатывая собственные травмы. По итогам курса проводится финальное собеседование, после чего формируются пары «значимый взрослый — подросток».

