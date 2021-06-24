FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+26°C/Завтра: +30
72.67р86.71р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививкуПодбираем вузОбраз жизниАфиша «Фонтанки»
7
Печать

Египет примет без теста на коронавирус привитых россиян, но это зависит от вакцины

Сертификат о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19 станет для россиян пропуском к отдыху на курортах Египта. Власти страны разрешили въезд привитым иностранцам, пишет газета Masralyoum.

«Минздрав Египта издал новые правила контроля иностранных граждан, посещающих республику. Прибывающим из стран, в которых не зафиксирован всплеск заражений мутировавшим коронавирусом (Индия, Бразилия, Шри-Ланка и др.), разрешен въезд в республику без ПЦР-теста при условии предъявления сертификата о прохождении полного курса вакцинации от ковида», — цитирует издание «Интерфакс».

Вакцинация «Спутником V» тоже принимается: дело в том, что в страну будут пускать тех, кто привился вакцинами, одобренными ВОЗ (Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Sinovac, Johnson & Johnson) и Управлением по лекарственным средствам Египта («Спутник V»). Отправляться в Египет без ПЦР-теста можно через две недели после введения дозы вакцины. которая завершает курс вакцинации. В сертификате должны быть QR-код и оригинальная печать.

Всем остальным придётся делать ПЦР-тест не ранее, чем за 72 часа до вылета. Принимаются справки на английском с печатью и подписью врача, водяным знаком или штрих-кодом. Подходит как бумажный вариант, так и электронный. Если тест из-за несоблюдения требований к нему не примут, за 30 долларов придётся сдавать ещё один уже по прибытии.

Регулярное авиасообщение между Россией и курортами Египта так и не возобновили, туристы добираются к морю через Каир.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

Mimic
А почему Спутник так до сих пор и не одобрен ВОЗ?
Yerffej Ennyl
Власти Египта совершили большую ошибку: не посоветовались с местными экспертами, пишущими комменты на Фонтанке.
Opus
А трехдневный ПЦР-тест вообще ничего не гарантирует.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний