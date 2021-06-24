Египет примет без теста на коронавирус привитых россиян, но это зависит от вакцины

«Минздрав Египта издал новые правила контроля иностранных граждан, посещающих республику. Прибывающим из стран, в которых не зафиксирован всплеск заражений мутировавшим коронавирусом (Индия, Бразилия, Шри-Ланка и др.), разрешен въезд в республику без ПЦР-теста при условии предъявления сертификата о прохождении полного курса вакцинации от ковида», — цитирует издание «Интерфакс».

Сертификат о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19 станет для россиян пропуском к отдыху на курортах Египта. Власти страны разрешили въезд привитым иностранцам, пишет газета Masralyoum.

Вакцинация «Спутником V» тоже принимается: дело в том, что в страну будут пускать тех, кто привился вакцинами, одобренными ВОЗ (Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Sinovac, Johnson & Johnson) и Управлением по лекарственным средствам Египта («Спутник V»). Отправляться в Египет без ПЦР-теста можно через две недели после введения дозы вакцины. которая завершает курс вакцинации. В сертификате должны быть QR-код и оригинальная печать.

Всем остальным придётся делать ПЦР-тест не ранее, чем за 72 часа до вылета. Принимаются справки на английском с печатью и подписью врача, водяным знаком или штрих-кодом. Подходит как бумажный вариант, так и электронный. Если тест из-за несоблюдения требований к нему не примут, за 30 долларов придётся сдавать ещё один уже по прибытии.

Регулярное авиасообщение между Россией и курортами Египта так и не возобновили, туристы добираются к морю через Каир.

