Жители Владимирского округа обратили внимание на скульптуру огромной лягушки, появившуюся на Большой Московской улице. «А кто-нибудь в курсе, что за лягушонка в коробчонке такая на Б. Московской водрузилась?» — задаются вопросом в сообществе «Пять углов».
По словам участников дискуссии, арт-объект под названием «Жаба любви» был установлен 23 июня. «Все согласовано с мэрией (видимо, имеется в виду администрация города. — Прим. ред.). Это была репетиция, так сказать, увезли. Доработают, поставят там стационарно», — написал очевидец. Другие жители предложили альтернативные толкования. «Это принце-поцелуйный аватар. Для дам, от райадминистрации», — написал один из участников обсуждения. «Для потирания мордочки на счастье и богатства», — предположил другой.
Интригу разрешили в муниципалитете Владимирского округа. Вдохновением для автора скульптуры, вероятно, послужила неразделенная любовь к девушке, рассказал глава МО Денис Тихоненко. «Это посвящено гордости и любви. Никакого политического подтекста нет», — уточнил он. По его словам, создатель арт-объекта, который представился как Андрей Невиновен, ранее обратился в местную администрацию с просьбой согласовать установку, но получил разъяснение, что муниципалитет этим не занимается. В комитете по градостроительстве и архитектуре, который занимается согласованием элементов благоустройства, сказали, что за разрешением на установку жабы пока никто не обращался.