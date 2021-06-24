Партия «Яблоко» начнёт сбор подписей за выражение недоверия губернатору Петербурга

По мнению яблочников, «в Петербурге сложилась критическая ситуация в управлении городом, которая привела не только к ухудшению условий жизни горожан, но угрожает их здоровью и самой жизни. Налицо массовые нарушения прав граждан — на жизнь и здоровье, на благоприятную окружающую среду, на участие в управлении городом, на образование, на свободу собраний, на доступ к культурным ценностям». Самый яркий провал касается пандемии, считают в партии.

В ходе выборной кампании в Петербурге партия «Яблоко» намерена провести сбор подписей за выражение недоверия губернатору Петербурга Александру Беглову. Соответствующее заявление утвердили в ходе выездного заседания бюро партии 24 июня, сообщает корреспондент «Фонтанки».

Партийцы обвинили чиновников в сокрытии взрывного роста заболеваемости, провале прививочной кампании и непринятии вовремя противоэпидемических мер. В заявлении указывается, что в городе у больниц выстраиваются многочасовые очереди из «скорых», прекращена публикация полных данных медицинской статистики.



Также в заявлении в негативном ключе оценивается возведение новой 700-метровой башни «Газпрома». Критикуют яблочники и избиение граждан на акциях протеста.



За утверждение заявления бюро проголосовало единогласно.

