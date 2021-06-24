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Партия «Яблоко» начнёт сбор подписей за выражение недоверия губернатору Петербурга

В ходе выборной кампании в Петербурге партия «Яблоко» намерена провести сбор подписей за выражение недоверия губернатору Петербурга Александру Беглову. Соответствующее заявление утвердили в ходе выездного заседания бюро партии 24 июня, сообщает корреспондент «Фонтанки».

По мнению яблочников, «в Петербурге сложилась критическая ситуация в управлении городом, которая привела не только к ухудшению условий жизни горожан, но угрожает их здоровью и самой жизни. Налицо массовые нарушения прав граждан — на жизнь и здоровье, на благоприятную окружающую среду, на участие в управлении городом, на образование, на свободу собраний, на доступ к культурным ценностям». Самый яркий провал касается пандемии, считают в партии.

Партийцы обвинили чиновников в сокрытии взрывного роста заболеваемости, провале прививочной кампании и непринятии вовремя противоэпидемических мер. В заявлении указывается, что в городе у больниц выстраиваются многочасовые очереди из «скорых», прекращена публикация полных данных медицинской статистики.

Также в заявлении в негативном ключе оценивается возведение новой 700-метровой башни «Газпрома». Критикуют яблочники и избиение граждан на акциях протеста.

За утверждение заявления бюро проголосовало единогласно.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (16)

Савва Морозов
пиар перед осенью. заведомо провальная история, но - немножко шуму вокруг. всё равно облом будет.
efela
Фонтанка, не забудьте написать, когда и где можно будет за это подписаться.
266092430
big love уже испугался...
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