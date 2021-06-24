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Двухмесячный сын депутата умер в Петербурге. После коронавируса у него начали развиваться патологии

В Петербурге скончался трехмесячный сын депутата Цивилева

Депутат петербургского ЗакСа Алексей Цивилев потерял сына. Он сообщил, что двухмесячный Мирон в утробе матери встретился с коронавирусом и у него начали появляться патологии.

«Не дожив 6 дней до 3 месяцев, умер Мирон. Вчера целый день врачи ДГБ-1 сражались за жизнь сына, останавливаясь только на охлаждение операционной (в реанимации нет кондиционеров), но сердце малыша не выдержало, — написал Цивилев во «ВКонтакте» 24 июня. — О причинах — беременность развивалась как обычно, на первом скрининге не было патологий. Зато несколько патологий появилось на втором скрининге, что было между ними? Мы всей семьей болели ковидом. Шли постепенно, были тяжелые диагнозы — типа расщепления спинного мозга, это все потом исчезло, не исчез тяжелый порок сердца, который надо было оперировать».

По его словам, два месяца ребенок жил на лекарствах, чтобы перед операцией набрать вес: «Я думал, мы справимся, — не справились».

Как уточнил «Фонтанке» Цивилев, врачи напрямую не связывают смерть сына с ковидом. Но на словах об этом говорят.

«Об этом говорят «на словах» в женской консультации и роддоме, на втором триместре беременным нельзя болеть», — сказал депутат «Фонтанке».

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Комментарии (8)

doorbal_
а может и не ковид виноват
Skazochny
каким то враньём пахнуло
Winston Smith
Жалко малыша (
А депутатишко не был привитый Спутником Ви?
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