Двухмесячный сын депутата умер в Петербурге. После коронавируса у него начали развиваться патологии

Депутат петербургского ЗакСа Алексей Цивилев потерял сына. Он сообщил, что двухмесячный Мирон в утробе матери встретился с коронавирусом и у него начали появляться патологии.



«Не дожив 6 дней до 3 месяцев, умер Мирон. Вчера целый день врачи ДГБ-1 сражались за жизнь сына, останавливаясь только на охлаждение операционной (в реанимации нет кондиционеров), но сердце малыша не выдержало, — написал Цивилев во «ВКонтакте» 24 июня. — О причинах — беременность развивалась как обычно, на первом скрининге не было патологий. Зато несколько патологий появилось на втором скрининге, что было между ними? Мы всей семьей болели ковидом. Шли постепенно, были тяжелые диагнозы — типа расщепления спинного мозга, это все потом исчезло, не исчез тяжелый порок сердца, который надо было оперировать».

