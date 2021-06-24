Вспылил и спалил. В Петербурге вынесен приговор пациенту психбольницы за поджог палаты

Невский районный суд 24 июня огласил приговор в отношении Ильи Степанова — пациента Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени В. М. Бехтерева. Год назад мужчина устроил поджог палаты, в которой лежал. Степанов признан виновным в умышленном уничтожении имущества. Подробности дела раскрывает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
Днём 12 июня прошлого года 24-летний Степанов находился в палате № 9 на 4-м этаже отделения № 12. Молодому человеку взбрело в голову устроить поджог, после чего он подпалил подушки на двух кроватях.
В итоге сгорели камеры, три металлические кровати, три шкафа, матрасы, одеяла, штативы, другие мелочи и отделка. Таким образом, Степанов причинил ущерб ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии имени В. М. Бехтерева» на общую сумму 675 986,71 рубля, было подсчитано в суде. Изначально, к слову, сумма была гораздо меньше.
Степанов вину признал. Он рассказал, что 9 июня поступил на лечение, через четыре дня почувствовал себя хуже и захотел домой. По телефону он говорил со своей бабушкой, и женщина посоветовала остаться в больнице до понедельника. Молодой человек почувствовал после разговора эмоциональное разочарование, из-за чего и решил поджечь палату, в которой, кроме него, никого не было. Он взял два рулона туалетной бумаги, положил их под подушку на обе кровати, взял зажигалку, которую накануне нашел в своих вещах, и поджег два вышеуказанных рулона, после чего сел у входа в палату и стал смотреть, как горит комната. Находясь в палате, он был в состоянии апатии, ему было безразлично происходящее, однако в палату зашла медсестра и вывела его на улицу.
Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года условно с испытательным сроком 2 года и взыскал в пользу больницы 675 986,71 рубля.